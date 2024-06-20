Мужчина украсил татуировками 95% тела и потратил на это сотни тысяч долларов. Смотрите, как он выглядит

Татуировки занимают много времени и тянут большие суммы денег. И Реми, счастливый муж и отец, это очень хорошо знает. Стоимость его боди-арта уже перевалила 115 тысяч фунтов стерлингов (около 150 тысяч долларов).

В течение многих лет канадец посвящает много времени своей татуировке на все тело, и он еще очень далеко от завершения - "холст насыщен настолько, насколько вы думаете. Воображение меняет все".

Вот так Реми выглядел в 2007 году (фото: instagram.com/ephemeral remy)

Реми регулярно выкладывает фото на страницах своих соцсетей и показывает, что изменилось в его картине за год или два года. Он обозначает, что вносит много изменений и обновляет уже существующий рисунок.

Как изменялась картина на теле Реми (фото: instagram.com/ephemeral remy)

В общей сложности он сделал татуировку на некоторых участках более 30 раз. Основной сюжет его картины - на торсе.

Это публикация его жизни, в которой документировано его путешествие. Кроме того, он закрасил чернилами почти все свое тело, от рук и ног до внутренней части попы. Нетронутым остался лишь небольшой клочок его лица.

Поддержкой для Реми стала его жена, с которой он вместе с 2018 года. А еще сын-подросток, который гордится таким интересным отцом.

Всю свою жизнь Реми посвятил татуировке, жене и сыну (instagram.com/ephemeral remy)