Мужчина так возмутился длинной рекламой в кинотеатре, что подал в суд: каким было решение

Что так разозлило зрителя?

31-летний юрист Абхишек М.Р. из города Бангалор в Индии был возмущен длинной рекламой в кинотеатре. И что самое неприятное, ему пришлось отменить два важных рабочих звонка из-за того, что окончание сеанса произошло значительно позже запланированного.

Он подал в суд на сеть PVR INOX и указал, что его время было потрачено впустую, а сам он подвергся "психической агонии" в результате 25-минутной рекламы перед показом фильма "Сэм Бахадур".

По материалам дела известно, что Абхишек купил три билета на просмотр военной драмы днем 26 декабря. Расписание в мультиплексе PVR в Бангалоре предусматривало, что фильм, который длится 2 часа 25 минут, должен был начаться в 16:05 и закончиться в 18:30.

Однако зрители потеряли почти полчаса на просмотр трейлера, рекламы, других наполнителей и соответственно, фильм закончился почти в 19:00. По словам истца, это привело к тому, что он столкнулся с "убытками, которые невозможно вычислить в денежных терминах".

По словам Абхишека, у него был запланирован рабочий звонок на 18:30, но он вынужден был его пропустить. Во время сеанса он насчитал 2 объявления для общественности и 17 рекламных роликов - до начала фильма.

Он утверждал, что это "нечестная торговая практика" и подал на сеть кинотеатров в суд с требованием возместить убытки в размере 50 000 рупий (575 долларов). И дополнительно - на компенсацию за "психические страдания" в размере еще 5 000 рупий (около 60) и еще на 10 000 рупий (около 115 долларов) для покрытия судебных издержек.

Каким был приговор?

"В новую эру время считается деньгами, и время каждого очень драгоценно. А25-30 минут - это значительное количество времени, чтобы сидеть без дела в кинотеатре и смотреть ненужную рекламу. Люди с плотным графиком не имеют времени на такое расточительство", - отметили в комиссии по потребительским спорам.

Они вынесли решение в пользу Абхишека и обязали сеть выплатить ему 20 000 рупий (230 долларов) возмещения убытков и еще 8000 (92 доллара) на расходы суда.

Компанию также обязали уплатить еще 100 000 рупий (1148 долларов) в Consumer Welfire Fund, который нацелен на защиту потребителей.

Стоит отметить, что представители сети кинотеатров на суде пробовали защищаться, что по закону они должны транслировать 10 минут общественных объявлений перед фильмами. Однако почему-то большинство роликов оказались рекламными.

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