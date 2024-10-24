Мужчина, которого объявили мертвым, проснулся на столе врачей во время трансплантации органов

36-летний Энтони Томас "Ти Джей" из штата Кентукки оказался в баптистской больнице в Ричмонде после передозировки наркотиков. Врачи не смогли его спасти и через некоторое время его объявили мертвым, потому что произошла остановка сердца и умер мозг.

Те Джей был отключен от аппарата жизнеобеспечения и подготовлен для пожертвования органов – согласно его желанию.

Сестра Ти Джея Донна Рорер была рядом с братом до его смерти и после. Вместе с другими членами семьи она вспоминает, как брат открыл глаза и смотрел на них по моргу. Но работники больницы сказали, что это обычный рефлекс.

Но донор представил признаки жизни уже после клинического теста для оценки пригодности сердца для трансплантации.

"Донор проснулся в то утро во время процедуры катетеризации сердца. И он потрясся по столу", - рассказала специалист по сохранению органов у KODA Николетта Мартин.

Затем он показал более преувеличенные движения на операционном столе и начал "заметно плакать". Это испугало медицинский персонал. В хаотической и эмоционально полной реакции на ситуацию хирурги отказались продолжать процедуру, даже когда KODA якобы попросила другого врача для дальнейшего наблюдения.

"Хирург, который занимался трансплантацией, сказал, что не будет участвовать в этом и не хочет иметь с этим ничего общего. Это было очень хаотично. Все были очень ошеломлены и огорчены", - рассказала специалист по сохранению органов в больнице Наташа Миллер.

Сейчас Ти Джей остается живым и находится на попечении сестры. У него немало проблем со здоровьем, в частности, проблемы с речью, памятью и движениями.

Дело Ти Джея расследуется Федеральным управлением ресурсов и служб здравоохранения. А в KODA призывают посмотреть протоколы.

"Если состояние пациента улучшается или у него не происходит остановка сердца в течение установленного периода времени для донорства, семье сообщается, что донорство не может состояться и пациент остается под наблюдением врачей", - говорится в отчете организации.

Определение вероятности того, что пациент сможет в некоторой степени восстановить сознание в будущем, в значительной степени зависит от соответствия перечню критериев, касающихся состояния мозга, который сбалансирует определенность с различными потребностями и проблемами.

Установление слишком строгих критериев означает, что пациенты, имеющие очень малые шансы на выздоровление, могут занять ресурсы - будь то больничные койки, аппараты искусственной вентиляции легких или даже органы - которые могут помочь другому пациенту выжить.