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Мошенник "сколотил" состояние на пропавших без вести военных ВСУ: детали циничной аферы

Жителя Кривого Рога задержали за кредиты на пропавших военных (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Мужчину из Кривого Рога подозревают в оформлении кредитов на без вести пропавших военнослужащих. По предварительным данным, таким путём он мог получить сумму в 2 000 000 гривен!

Об этом сообщают на странице Киевской областной прокуратуры в Facebook.

Детали уголовного дела

По данным следствия, житель Кривого Рога получил личные данные пропавшего без вести военнослужащего ВСУ. Мужчина использовал электронно-вычислительную технику и дубликат сим-карты, чтобы оформить на имя военного кредит.

После этого он перечислил средства на свои личные счета, а также снял определенную сумму наличными. Как сообщают правоохранители, злоумышленник тратил деньги на собственные нужды.

Аналогичным способом он завладел данными еще 20 военных и просто повторил вышеописанные действия. Общая сумма кредита составила более 2 000 000 гривен!

Какое наказание грозит обвиняемому

Злоумышленнику уже объявили о подозрении по фактам мошенничества и незаконном обращении с боеприпасами. Правоохранители его задержали, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в помещении обвиняемого провели обыск. По его результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты мобильных операторов связи, банковские карты и денежные средства, а также граната.

К тому же, правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к преступной деятельности, а также лица потерпевших.

Фотографии с места обысков (фото: Киевская областная прокуратура)

Ранее мы рассказывали о псевдоволонтере из Запорожья, который обманул жену бойца на 1 000 долларов.

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