Муж Бейонсе после обвинений в изнасиловании сделал заявление: чего требует рэпер

Избранника Бейонсе, рэпера Jay-Z недавно обвинили в изнасиловании 13-летнего ребенка. Теперь он вышел на связь и озвучил свои требования касательно ситуации, в которой оказался.

Что говорит Jay-Z

В частности, исполнитель попросил раскрыть личность женщины, подавшей иск, или прекратить дело, в котором, к слову, фигурирует и скандальный Diddy.

Иск об изнасиловании подала женщина, назвавшая себя Джейн Доу. Такой юридический термин в Америке говорит о том, что она хочет оставаться анонимной. По словам истицы, в 2000 году, когда ей было 13, ее якобы изнасиловал Jay-Z вместе с Шоном "Diddy" Комбсом. В иске говорится, что это случилось после церемонии вручения наград MTV Music Awards.

Оба артиста отрицают все обвинения.

Jay Z (фото: facebook.com/JayZ)

Адвокат Jay-Z, Алекс Спиро, заявил о том, что "решение подать иск под именем Джейн Доу несовместимо с настоящими усилиями выяснить правдивость или неправдивость обвинений, а попытка добиться быстрого и вымогательного урегулирования дела".

Его представитель подчеркнул, что музыкант со всем уважением стремится либо снять обвинения, либо раскрыть личность истицы.

"Здесь речь не идет о правосудии, справедливости и правилах, регулирующих федеральное судопроизводство, когда истица или ее адвокат обижают доброе имя ответчика, нанося максимальный ущерб связям с общественностью, основной факт личности истицы - остается полностью скрытым", - прокомментировал ситуацию адвокат звезды.

Jay Z и Бейонсе (фото: facebook.com/JayZ)

Эта реакция уже не первая. В прошлом Jay-Z также комментировал обвинения в свой адрес. В частности, тогда музыкант заявлял, что подобный скандал - это якобы попытка шантажа и способ заставить его договариваться, однако он не намерен этого делать.

"Это будет иметь противоположный эффект. Это заставит меня разоблачить вас в мошенничестве, которым вы занимаетесь очень публично. Поэтому я не дам вам ни одного пенни. Эти обвинения настолько отвратительны по своей природе, что я прошу вас подать уголовную жалобу, а не гражданскую. Тот, кто совершит такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заключенным, не правда ли? И непредсказуемые действия заслуживали бы настоящего правосудия, если бы это было правдой", - говорилось в одном из заявлений рэпера.

Более того, после скандала Jay-Z и его звездная избранница уже выходили в люди. Они появились вместе на одном мероприятии, сделав вид, будто ничего и не произошло.