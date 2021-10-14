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Чмерковський розповів, чому його батьки переїхали в США

Автор: Роман Мирончук

Макс Чмерковський, хореограф і чемпіон світу з латиноамериканських танців, який також зараз є суддею "Танців з зірками", зізнався, що його батьки переїхали в США через проблеми у батька.

Про це він розповів у програмі "Слава+".

"Він абсолютно інтелігентний єврейський хлопчик, але життя було таке, що потрібно було чимось займатися, він пробивний. Йому подобається будувати свою якусь справу. А я так розумію, що в той час до тебе могли підійти і сказати: "Ти сильно пробивний?" Мені здається, ось він нарвався так, і ми в якийсь момент повинні були виїхати", - сказав Чмерковський.

Також ще була друга причина, чому сім'я танцюриста переїхала в США в 90-их роках. Батька Чмерковського поставили на військовий облік, і це було дуже важко для мами.

Жінка пам'ятала всі жахи війни в Афганістані, адже її брат був там. Вона не хотіла, щоб чоловік йшов в армію.

По приїзду в США батьки Чмерковського відразу ж почали багато працювати. Батько, незважаючи на наявність двох червоних дипломів, влаштувався на роботу в дві піцерії. Мама робила в салоні педикюр і манікюр.

Чмерковський розповів, чому його батьки переїхали в США (відео: YouTube)

Нагадаємо, Макс Чмерковський розповів, що після проєкту "Холостяк", в одному з нічних клубів Києва його вдарили по обличчю.

Раніше Чмерковський прийшов у захват від Лаври і здивував дивною мрією.

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