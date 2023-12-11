Чья смерть в этом году "зацепила" украинцев больше всего по версии Google. Ответ шокирует

Когда умирает тот или иной известный человек, люди начинают интересоваться его жизненным путем и обстоятельствами смерти (даже если он был врагом народа). Недавно Google опубликовал рейтинг тем, которые больше всего интересовали украинцев в 2023 году. Среди них - условная рубрика "Ушли навсегда".
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный блог Google рассказывает, чья смерть стала для украинцев наиболее резонансной за последние два года.
В прошлом году больше всего запросов в Google среди украинцев было о Владимире Жириновском, Руслане Писанке, Юрии Шатунове и Королеве Елизавете II.
В условную рубрику "Ушли навсегда" попали также:
Тренды 2022 года (скриншот: trends.google.com.ua)
В этом году украинцы чаще всего искали информацию о жизни и обстоятельствах смерти российского военного преступника Евгения Пригожина, народной артистки Украины Нины Матвиенко и министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.
Не оставили равнодушными наших людей и смерти:
Тренды 2023 года (скриншот: trends.google.com.ua)
Напомним, недавно мы рассказывали, что известно об Илье Киве, ликвидированном СБУ.
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