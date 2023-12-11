Чья смерть в этом году "зацепила" украинцев больше всего по версии Google. Ответ шокирует

Когда умирает тот или иной известный человек, люди начинают интересоваться его жизненным путем и обстоятельствами смерти (даже если он был врагом народа). Недавно Google опубликовал рейтинг тем, которые больше всего интересовали украинцев в 2023 году. Среди них - условная рубрика "Ушли навсегда".