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Чья смерть в этом году "зацепила" украинцев больше всего по версии Google. Ответ шокирует

Смерть некоторых людей вызывает множество вопросов (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Когда умирает тот или иной известный человек, люди начинают интересоваться его жизненным путем и обстоятельствами смерти (даже если он был врагом народа). Недавно Google опубликовал рейтинг тем, которые больше всего интересовали украинцев в 2023 году. Среди них - условная рубрика "Ушли навсегда".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный блог Google рассказывает, чья смерть стала для украинцев наиболее резонансной за последние два года.

Чья смерть вызвала много вопросов в 2022 году

В прошлом году больше всего запросов в Google среди украинцев было о Владимире Жириновском, Руслане Писанке, Юрии Шатунове и Королеве Елизавете II.

В условную рубрику "Ушли навсегда" попали также:

  • Леонид Кравчук
  • Михаил Горбачев
  • Борис Моисеев
  • Кирилл Стремоусов
  • Леонид Куравлев
  • Денис Киреев

Тренды 2022 года (скриншот: trends.google.com.ua)

Кто "ушел навсегда" в 2023 году

В этом году украинцы чаще всего искали информацию о жизни и обстоятельствах смерти российского военного преступника Евгения Пригожина, народной артистки Украины Нины Матвиенко и министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

Не оставили равнодушными наших людей и смерти:

  • пророссийского пропагандиста и блогера Владлена Татарского
  • российского дизайнера одежды Валентина Юдашкина
  • американо-канадского актера Мэттью Перри
  • итальянского певца и композитора Тото Кутуньо
  • украинского шоумена Сергея Сивохо
  • грузинского артиста и общественного деятеля Вахтанга Кикабидзе
  • американской певицы Тины Тернер

Тренды 2023 года (скриншот: trends.google.com.ua)

Напомним, недавно мы рассказывали, что известно об Илье Киве, ликвидированном СБУ.

Читайте также, как изменились поисковые запросы украинцев за год.

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GoogleДенис МонастырскийтрендиЕвгений ПригожинНина Матвиенко