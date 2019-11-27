Чиновник-шкуродер протягнув на авто собаку: нові подробиці

У Хмельницькій області місцевий чиновник прив'язав собаку до автомобіля ланцюгом і волочив тварину півтора кілометра по дорозі. Нині лікарям вдалося врятувати нещасного пса і відновити йому пальці на лапках. Рани на тілі тварини теж загоюються, але поки що повільно. Про це повідомляється на сторінці організації захисту тварин "Врятуй життя" в Facebook.

"Собаку щодня привозять у лікарню кінологи. Барсика полюбив весь відділ кінологічної служби при Нацполіції. Пальчики вдалося врятувати, а рани заживають не так швидко. Але найважче загоюється рана на серці", - сказано в повідомленні.

Барсик поступово одужує (фото: facebook.com/groups/rescuelife)

Нагадаємо, що інцидент стався в селі Кузьмин Красилівського району. Садистом виявився директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич. Чоловік мотивував свій вчинок тим, що собака вкусив його мати, і він вирішив помститися.

Собаку вдалося врятувати завдяки військовослужбовцю, який їхав по цій же дорозі і побачив авто, за яким волочили тварину. Чоловік наздогнав чиновника, зупинив його і викликав поліцію. Собаку відвезли в Красиловську ветеринарну лікарню.

Тепер чиновнику шкуродеру "світить" строк за жорстоке поводження з тваринами. Його можуть позбавити волі від 3 до 8 років.