Чиновник з Хмельницького вразив своєю жорстокістю місцевих жителів

Колишній заступник мера, а нині – директор Державного архіву Хмельницької області викликав шок у жителів області своїм ставленням до домашнього пса. Чоловік прив'язав ланцюгом до свого позашляховика свою собаку і так проїхав близько 1,5 кілометра. Бідний пес змушений був бігти за автомобілем свого господаря. Про це повідомили в соціальній мережі Facebook.

Небайдужі очевидці зупинили шкуродера у Красилівському районі і зажадали, щоб він відв'язав пса від машини, а після цього - викликали поліцію.

Як пояснив чиновник, таким чином він хотів покарати собаку, яка вкусила його мати. Пса забрали волонтери – після такого знущання він вижив, але сильно травмований. Зараз він знаходиться у ветеринарній клініці.

У вівторок, 19 листопада, вони збираються провести акцію протесту під управлінням поліції і вимагатимуть покарати директора Державного архіву Хмельницької області за законом. Також вони підпишуть колективну заяву.

На даний момент, чиновнику за жорстоке поводження з твариною загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 3400 до 5100 гривень або позбавлення волі строком від шести місяців до трьох років.