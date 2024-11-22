Чем известен блогер-химик, пугающий "уничтожением" Киева "Орешником" и делавший йогурт из микрофлоры порнозвезды

На фоне заявлений Путина о том, что РФ ударила по Днепру ракетой "Орешник" , блогер-химик Глеб Репич выдал собственный прогноз и заявил, что Киев якобы "перестанет существовать", если подвергнется такой же атаке.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем известен блогер, пугающий своими "пророчествами", и с чего началась его "карьера" в соцсетях.

Блогер-химик Репич заявил, что "Орешник" уничтожит Киев

Так, 22 ноября Глеб появился в эфире "Київ24". Туда его позвали именно как химика.

Поначалу блогер заявил, что ракета, если она получит ядерный заряд - "очень миниатюрная и очень мощная". Более того, Репич решил посмотреть, как именно "Орешник" может ударить по Киеву. Для этого он зашел на один из сайтов, где моделируется атака теми или иными ракетами. И, как заявляет Глеб, результаты его поразили.

Блогер-химик испугал словами о ракете "Орешник" (скриншот)

"Сплошные разрушения. Это если сбросить прямо на Крещатик, то это - Рыбальский остров, Лукьяновка, Соломенка, до Демиевки все будет снесено. То есть весь Печерск, это будет полностью до фундамента. Ну а стекла выбьет аж в Вишневом", - уверенно заявил блогер.

"Суть в чем... Выжить почти нереально. Я уже прикинул... Ядерной мощности этой ракеты больше, чем достаточно", - добавил он.

Репич высказался о ракете "Орешник" (скриншот)

Несмотря на то, что в начале разговора ведущий подчеркивал необходимость размышлений без пугающих прогнозов, Репич был достаточно пессимистическим. Блогер не останавливался и продолжал повторять, что вероятного ядерного заряда ракеты будет "больше, чем достаточно".

Отрывок с Репичем быстро "разлетелся" в сети. При этом заявления блогера были поданы со словами, что столица "перестанет существовать" после вероятного удара ракетой.

Что пишут о Репиче (скриншот)

Но в комментариях под многочисленными постами юзеры начали отмечать, что едва ли будут верить словам блогера, который до этого хайповал на контенте с порнозвездой Джозефиной Джексон. Также пользователи пишут:

"Може досить нагнітати паніку?чим ця інформація допоможе?"

"Дурню дали мікрофон"

"Хай далі хімією займається, '"експерт" по Орєшнікам"

"Це той, який йогурт робив з жіночих виділень?"

"Ще й з посмішкою про це говорить, дивне враження".

Чем известен Глеб Репич

Блогер, которому недавно исполнилось 37 лет, активно ведет соцсети и выпускает контент. В частности, он рассказывает о бактериях, проводит эксперименты. Но самого большого хайпа он достиг благодаря видео с Джозефиной.

Репич и Джозефина (скриншот)

Репич делал йогурт из мазков микрофлоры порнозвезды. А на шоу скандальной блогерши Корячки он вообще принес сырники, которыми угостил других участников, а только потом признался, из чего их делал. По словам Глеба, его угощение было приготовлено "на закваске из в*гины Джозефины Джексон".

Репич и его сырники (скриншот)

Вместе со звездой кино для взрослых Репич также тестировал презервативы. Также он часто выпускает видео, объясняя, почему необходимо мыть овощи, присутствует ли кишечная палочка в блюдах из фуд-кортов и безопасно ли есть шаурму с вокзала.

А недавно Репич начал делать контент, в котором дает советы на случай аварии на ЗАЭС, рассказывает о свойствах йода и так далее.

Что снимает Репич (скриншот)

Сам блогер родился в Чернигове. Он участвовал в шоу "ППара на мільйон".

"Визитка" Репича на "Новом канале" (скриншот)

В октябре 2021 года сообщалось, что Репич стал одним из десяти лучших учителей Украины. Он преподавал дистанционно в одном из учебных заведений.

"Глеб Репич, талантливый учитель химии Атмосферной школы, продемонстрировал самые высокие знания, уникальный подход к преподаванию и оказался вообще единственным учителем от дистанционной школы. Все остальные 9 финалистов были представителями очных школ", - говорилось на сайте "Атмосферной школы".

Удар по Днепру 21 ноября - что известно

В четверг Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой, запущенной из Астраханской области. После этого страна-агрессор заявила о попадании в "Южмаш". А затем Путин сказал, что удар был нанесен ракетой "Орешник".

Также он начал угрожать ударами по США и другим странам. Свои слова Путин пытался оправдать тем, что Украина получила разрешение на атаки ракетами ATACMS и Storm Shadow по РФ.

В ISW оценили влияние ударов "Орешником" и отметили, что слова российского диктатора не могут свидетельствовать о каких-либо существенных изменениях в возможностях РФ.