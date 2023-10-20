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Чем так полезны гранаты, и кому их есть категорически нельзя

Фото: Для чего нужно есть гранаты (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Гранаты часто относят к категории "суперфудов" из-за высокой концентрации в них защитных растительных соединений, таких как эллаготаннины, антоцианы и органические кислоты.

Почему нужно есть гранат, сообщает РБК-Украина (проект Styler)ссылаясь на издание Health.

Чем так полезен гранат

Гранатовый сок богат противовоспалительными и антиоксидантными соединениями, которые могут принести пользу людям, подвергающимся высоким физическим нагрузкам, например спортсменам.

Небольшое исследование 2017 года, в котором приняли участие девять  тяжелоатлетов, показало, что участники, которые потребляли 250 мл гранатового сока три раза в день в течение трех дней перед олимпийскими тренировками по тяжелой атлетике, а также дополнительные 500 мл гранатового сока за час до тренировок, снизили уровни маркера окислительного стресса, называемого малоновым диальдегидом (MDA), и повысили уровни активности антиоксидантных ферментов, включая глутатионпероксидазу (GpX), после тренировок с отягощениями по сравнению с участниками, принимавшими плацебо.

Регулярное включение в свой рацион продуктов из граната, таких как зерна граната и гранатовый сок, может помочь защитить здоровье вашего сердца.

Результаты исследования показывают, что благодаря высокой концентрации антиоксидантных и противовоспалительных соединений употребление гранатов может помочь снизить факторы риска сердечных заболеваний, такие как высокое кровяное давление и высокий уровень липидов в крови.

Употребление 200 мл гранатового сока в день в течение шести недель привело к значительному снижению как систолического, так и диастолического артериального давления по сравнению с контрольной группой.

Поскольку гранаты богаты антиоксидантами, они могут помочь предотвратить повреждение нервных клеток, вызванное реактивными соединениями, называемыми свободными радикалами.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что употребление гранатового сока может улучшить некоторые аспекты когнитивного здоровья (то есть память).

Исследование 2020 года, в котором участвовал 261 человек среднего и старшего возраста в возрасте от 50 до 75 лет, показало, что те, кто пил 8 унций гранатового сока в день в течение одного года, сохраняли работоспособность зрительной памяти, особенно способность запоминать визуальную информацию.

Кому нельзя есть гранаты

Продукты из граната, такие как зерна и сок, безопасны для употребления большинством людей. Однако людям, имеющим аллергию на гранат, следует избегать употребления гранатового сока, зерен и других продуктов и напитков, содержащих гранат.

Кроме того, в гранатовом соке много углеводов и мало белка и клетчатки. По этой причине его следует употреблять в умеренных количествах, поскольку слишком частое употребление напитков с высоким содержанием углеводов может отрицательно повлиять на уровень сахара в крови, особенно у людей с диабетом и предиабетом.

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