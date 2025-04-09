Чем разочаровал 3 сезон "Белого лотоса": шокирующие смерти и странный диалог с россиянином
Финал третьего сезона сериала "Белый лотос" оставил зрителей в эмоциональном потрясении, а создатели уже подогревают интерес к продолжению истории.
Чем закончился нашумевший сезон и что больше всего возмутило украинцев, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Каким был финал 3 сезона "Белого лотоса"
Третий сезон завершился неожиданно кроваво. Не стало двух самых любимых среди зрителей героев. Осторожно, дальше спойлеры!
Во время финала погибли Челси(Эйми Лу Вуд) и Рик (Уолтон Хоггинс). Последний почти обрел покой, однако внезапное возвращение Джима Холлингера (Скотт Гленн), которого он считал виновным в смерти отца, все изменило. Во время стрельбы раскрылась потрясающая правда - именно Джим был отцом мужчины. Также в процессе погибли двое охранников.
Челси в финале "Белого лотоса" (скриншот)
Сам создатель шоу Майк Уайт признавался, что готов к неоднозначной реакции публики на финал.
"Я надеюсь, что это будет освобождающая грусть, но не грусть в стиле "Что за фигня?!", - рассказывал он.
Трагедия едва не постигла и семью Рэтлифов: молодой Локлан случайно выпил отравленный смузи, однако ему посчастливилось прийти в себя живым в объятиях отца Тимоти. В то же время из-за махинаций последнего жизнь всей семьи изменится навсегда.
Финал семьи Рэтлифов (скриншот)
Между тем Лори, Жаклин и Кейт нашли в себе силы простить друг другу обиды и покинули курорт ближе, чем были. А вот Белинда покинула остров богаче на 5 миллионов долларов.
Чем новый сезон "Белого лотоса" возмутил украинцев
Еще на этапе создания создатели поразили желанием добавить в актерский состав сербского и российского актера Милоша Биковича. Украинцы сразу раскритиковали такой выбор, ведь он славится поддержкой российской агрессии.
Недовольство выразило и Министерство иностранных дел Украины. В конце концов Быковича заменили на Джулиана Костова, болгарского актера. Он воплотил персонажа Алексея. Также в сериале сыграл российский актер Юрий Колокольников.
Еще одного россиянина, гостиничного коуча Валентина, сыграл литовец Арнас Федаравичус. Наибольшее возмущение вызвал диалог между гостиничным коучем Валентином и тремя подругами, которые приехали на отдых.
В рамках беседы в третьем эпизоде женщины выразили поддержку молодому человеку, который "приехал до войны".
- Сколько ты здесь работаешь?
- Уже три года.
- Так ты приехал еще до войны?
- Мне очень повезло.
- Откуда ты конкретно?
- Из Владивостока, портовой город на дальнем востоке.
- Я оттуда никого не встречала.
- У меня даже тату с городом есть...
- Мы рады, что ты здесь и ты в безопасности.
Россиянин Валентин в "Белом лотосе" (instagram.com/arnasfederman)
Украинские пользователи возмущенно отреагировали на диалог:
- "Я так любила сериал "Белый лотос", так ждала, а они мало того, что всунули русского в 3 сезон, так еще и вставили с ним диалог, где он говорит, что из Владивостока, а ему отвечают: "О, так ты здесь с начала войны? Рады, что ты в безопасности". А какая ему опасность угрожала, м?"
- "Мне интересно, у HBO ср*ка отвалилась бы, если бы не всунули русню в "Белый лотос"? Оно вообще не несет какой-то добавленной стоимости в сюжете, чтобы хоть как-то это обосновать".
- "Так тупо испортили сериал, добавив туда русских".
Что пишут в сети про новый сезон "Белого лотоса":
Хотя украинские зрители остались недовольны присутствием представителей страны-агрессора в шоу, их изобразили в негативном свете, что в частности прослеживается в седьмом эпизоде сезона.
Что известно о 4 сезоне "Белого лотоса"
Премьера третьего сезона состоялась 16 февраля, а через несколько дней телеканал HBO сообщил о продолжении. Съемки запланированы на 2026 год.
Создатель шоу Майк Уайт намекнул, что поклонников ждут кардинальные изменения. Больше не будет пляжей, поскольку он "хочет отойти от пейзажей со скалами и волнами".
Стоит отметить, что "Белый лотос" является сатирическим комедийно-драматическим сериалом, поэтому многие персонажи там так или иначе высмеиваются.
Вас также может заинтересовать:
- Почему актеры "Белого лотоса" получают одинаковую зарплату
- Какие неожиданные звезды появились в третьем сезоне "Белого лотоса"
- Как Милош Быкович "огрызнулся" на увольнение из "Белого лотоса".
При написании материала были использованы следующие источники: HBO, Threads, X, People.