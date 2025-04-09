Чем разочаровал 3 сезон "Белого лотоса": шокирующие смерти и странный диалог с россиянином

Финал третьего сезона сериала "Белый лотос" оставил зрителей в эмоциональном потрясении, а создатели уже подогревают интерес к продолжению истории.

Чем закончился нашумевший сезон и что больше всего возмутило украинцев, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Каким был финал 3 сезона "Белого лотоса"

Третий сезон завершился неожиданно кроваво. Не стало двух самых любимых среди зрителей героев. Осторожно, дальше спойлеры!

Во время финала погибли Челси(Эйми Лу Вуд) и Рик (Уолтон Хоггинс). Последний почти обрел покой, однако внезапное возвращение Джима Холлингера (Скотт Гленн), которого он считал виновным в смерти отца, все изменило. Во время стрельбы раскрылась потрясающая правда - именно Джим был отцом мужчины. Также в процессе погибли двое охранников.

Челси в финале "Белого лотоса" (скриншот)

Сам создатель шоу Майк Уайт признавался, что готов к неоднозначной реакции публики на финал.

"Я надеюсь, что это будет освобождающая грусть, но не грусть в стиле "Что за фигня?!", - рассказывал он.

Трагедия едва не постигла и семью Рэтлифов: молодой Локлан случайно выпил отравленный смузи, однако ему посчастливилось прийти в себя живым в объятиях отца Тимоти. В то же время из-за махинаций последнего жизнь всей семьи изменится навсегда.

Финал семьи Рэтлифов (скриншот)

Между тем Лори, Жаклин и Кейт нашли в себе силы простить друг другу обиды и покинули курорт ближе, чем были. А вот Белинда покинула остров богаче на 5 миллионов долларов.

Чем новый сезон "Белого лотоса" возмутил украинцев

Еще на этапе создания создатели поразили желанием добавить в актерский состав сербского и российского актера Милоша Биковича. Украинцы сразу раскритиковали такой выбор, ведь он славится поддержкой российской агрессии.

Недовольство выразило и Министерство иностранных дел Украины. В конце концов Быковича заменили на Джулиана Костова, болгарского актера. Он воплотил персонажа Алексея. Также в сериале сыграл российский актер Юрий Колокольников.

Еще одного россиянина, гостиничного коуча Валентина, сыграл литовец Арнас Федаравичус. Наибольшее возмущение вызвал диалог между гостиничным коучем Валентином и тремя подругами, которые приехали на отдых.

В рамках беседы в третьем эпизоде женщины выразили поддержку молодому человеку, который "приехал до войны".

- Сколько ты здесь работаешь?

- Уже три года.

- Так ты приехал еще до войны?

- Мне очень повезло.

- Откуда ты конкретно?

- Из Владивостока, портовой город на дальнем востоке.

- Я оттуда никого не встречала.

- У меня даже тату с городом есть...

- Мы рады, что ты здесь и ты в безопасности.

Россиянин Валентин в "Белом лотосе" (instagram.com/arnasfederman)

Украинские пользователи возмущенно отреагировали на диалог:

"Я так любила сериал "Белый лотос", так ждала, а они мало того, что всунули русского в 3 сезон, так еще и вставили с ним диалог, где он говорит, что из Владивостока, а ему отвечают: "О, так ты здесь с начала войны? Рады, что ты в безопасности". А какая ему опасность угрожала, м?"

"Мне интересно, у HBO ср*ка отвалилась бы, если бы не всунули русню в "Белый лотос"? Оно вообще не несет какой-то добавленной стоимости в сюжете, чтобы хоть как-то это обосновать".

"Так тупо испортили сериал, добавив туда русских".

Что пишут в сети про новый сезон "Белого лотоса":

Реакция зрителей на новый сезон "Белого лотоса" (скриншот)

Хотя украинские зрители остались недовольны присутствием представителей страны-агрессора в шоу, их изобразили в негативном свете, что в частности прослеживается в седьмом эпизоде сезона.

Что известно о 4 сезоне "Белого лотоса"

Премьера третьего сезона состоялась 16 февраля, а через несколько дней телеканал HBO сообщил о продолжении. Съемки запланированы на 2026 год.

Создатель шоу Майк Уайт намекнул, что поклонников ждут кардинальные изменения. Больше не будет пляжей, поскольку он "хочет отойти от пейзажей со скалами и волнами".

Стоит отметить, что "Белый лотос" является сатирическим комедийно-драматическим сериалом, поэтому многие персонажи там так или иначе высмеиваются.