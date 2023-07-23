С чем сочетать препараты железа, чтобы они лучше усваивались

На усвоение организмом железа влияет много факторов - время приема препарата, вид лекарства, наличие сопутствующих веществ, которые способствуют его всасыванию или наоборот блокируют. Все эти моменты следует учесть перед началом лечения.

О том, когда и как принимать препараты железа, чтобы они лучше подействовали, пишет гастроэнтеролог Евгения Белинская в Instagram .

Что нужно знать о дефиците железа

Железо выполняет много важных функции для нашего организма. Оно необходимо для доставки кислорода в ткани, поддержания иммунной системы и правильного функционирования мозга.

"Дефицит железа очень критичен для организма. Если вам диагностировали его и врачи назначили определенные препараты, нужно обязательно соблюдать определенные правила при их употреблении", - говорит врач.

Максимальное всасывание железа происходит в первой половине дня, то есть если у вас в назначении прием лекарства дважды в день - то лучше всего будет принимать утром и в обед.

"Не слушайте тех, кто пугает, что будет какой-нибудь вред или железо накопится во внутренних органах и вызовет страшные болезни. При пероральном приеме это невозможно", - объясняет Белинская.

Можно ли покрыть дефицит железа только питанием

"Теоретически, если дефицит незначителен, то да. Но важный момент в том, что вам для этого понадобится очень много времени - полгода или даже больше. И весь этот период ваш организм будет страдать от нехватки железа", - говорит врач.

Быстрее пополнить запасы железа помогут препараты.

Какие препараты лучше всего принимать

"Нет универсальной рекомендации для всех. Железу помогают всасываться витамин С, медь, марганец, цианокобаламин, фолиевая кислота и т. д. Они обычно и входят в состав железа. А еще есть соединения двух- и трехвалентного железа", - говорит врач.

"Всасывание невозможно без достаточного уровня белка. Поэтому лучше, чтобы соединение железа выбирал именно врач, а не самостоятельно пациент или по отзывам", - подчеркивает Белинская.

Какой должна быть дозировка

Нельзя самостоятельно увеличивать дозу препарата, которую назначил врач. Исследования показывают, что более 100 мг железа за раз не усваиваются.

Некоторые отказываются от медпрепаратов в пользу БАДов, но в этих средствах содержание железа обычно низкое. Так что процесс покрытия его недостатка будет неэффективным.

Какие могут быть побочные эффекты

При приеме препаратов с железом может возникнуть тошнота, дискомфорт в желудке, изменение цвета каловых масс, диарея или запор.

Если у вас появились эти симптомы, сообщите врачу. Он изменит препарат или скорректирует дозировку.

С чем можно и нельзя совмещать железо

Препараты железа лучше всего сочетать с продуктами, богатыми витамином С:

квашеная капуста

сладкий перец

брокколи

клубника

ананас

киви

отвар шиповника

Следует отказаться от следующих продуктов:

чай или кофе за 1,5 часа до приема препарата

бобовые - если их не замочить перед приготовлением, то будут иметь в составе фитаты

молочные продукты, богатые кальцием и фосфором, они препятствуют всасыванию железа

Какие продукты добавить в рацион при дефиците железа:

красное мясо

сердце и печень

моллюски (особенно устрицы)

"А такие продукты как гречка, зеленое яблоко и брокколи содержат негемовое железо. То есть от них вав-эффекта не будет", - отмечает Белинская.