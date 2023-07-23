С чем сочетать препараты железа, чтобы они лучше усваивались
На усвоение организмом железа влияет много факторов - время приема препарата, вид лекарства, наличие сопутствующих веществ, которые способствуют его всасыванию или наоборот блокируют. Все эти моменты следует учесть перед началом лечения.
О том, когда и как принимать препараты железа, чтобы они лучше подействовали, пишет гастроэнтеролог Евгения Белинская в Instagram.
Что нужно знать о дефиците железа
Железо выполняет много важных функции для нашего организма. Оно необходимо для доставки кислорода в ткани, поддержания иммунной системы и правильного функционирования мозга.
"Дефицит железа очень критичен для организма. Если вам диагностировали его и врачи назначили определенные препараты, нужно обязательно соблюдать определенные правила при их употреблении", - говорит врач.
Максимальное всасывание железа происходит в первой половине дня, то есть если у вас в назначении прием лекарства дважды в день - то лучше всего будет принимать утром и в обед.
"Не слушайте тех, кто пугает, что будет какой-нибудь вред или железо накопится во внутренних органах и вызовет страшные болезни. При пероральном приеме это невозможно", - объясняет Белинская.
Можно ли покрыть дефицит железа только питанием
"Теоретически, если дефицит незначителен, то да. Но важный момент в том, что вам для этого понадобится очень много времени - полгода или даже больше. И весь этот период ваш организм будет страдать от нехватки железа", - говорит врач.
Быстрее пополнить запасы железа помогут препараты.
Какие препараты лучше всего принимать
"Нет универсальной рекомендации для всех. Железу помогают всасываться витамин С, медь, марганец, цианокобаламин, фолиевая кислота и т. д. Они обычно и входят в состав железа. А еще есть соединения двух- и трехвалентного железа", - говорит врач.
"Всасывание невозможно без достаточного уровня белка. Поэтому лучше, чтобы соединение железа выбирал именно врач, а не самостоятельно пациент или по отзывам", - подчеркивает Белинская.
Какой должна быть дозировка
Нельзя самостоятельно увеличивать дозу препарата, которую назначил врач. Исследования показывают, что более 100 мг железа за раз не усваиваются.
Некоторые отказываются от медпрепаратов в пользу БАДов, но в этих средствах содержание железа обычно низкое. Так что процесс покрытия его недостатка будет неэффективным.
Какие могут быть побочные эффекты
При приеме препаратов с железом может возникнуть тошнота, дискомфорт в желудке, изменение цвета каловых масс, диарея или запор.
Если у вас появились эти симптомы, сообщите врачу. Он изменит препарат или скорректирует дозировку.
С чем можно и нельзя совмещать железо
Препараты железа лучше всего сочетать с продуктами, богатыми витамином С:
- квашеная капуста
- сладкий перец
- брокколи
- клубника
- ананас
- киви
- отвар шиповника
Следует отказаться от следующих продуктов:
- чай или кофе за 1,5 часа до приема препарата
- бобовые - если их не замочить перед приготовлением, то будут иметь в составе фитаты
- молочные продукты, богатые кальцием и фосфором, они препятствуют всасыванию железа
Какие продукты добавить в рацион при дефиците железа:
- красное мясо
- сердце и печень
- моллюски (особенно устрицы)
"А такие продукты как гречка, зеленое яблоко и брокколи содержат негемовое железо. То есть от них вав-эффекта не будет", - отмечает Белинская.
Раньше мы рассказывали о том, какой препарат нельзя принимать при отравлениях.
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