"Чем там могут женщины в армии надорваться?" Врач военной поликлиники в Ровно издевается над девушками из ВСУ

У вас операции не было

Инна Короленко - военнослужащая Сил ТрО ВСУ. Уже несколько месяцев она находится в армии. В августе этого года Инна обратилась в специализированную поликлинику к гинекологу с жалобами на боль в животе. Врач ее осмотрела и написала, что женщина здорова.

Как рассказала Инна, никаких дополнительных обследований медик не назначала. Осмотрела и просто записала в книжке, что здорова. Девушка согласилась с вердиктом врача и продолжала терпеть боль.

Когда на нее перестали действовать таблетки, она вызвала скорую помощь и сразу же оказалась на операционном столе. Операцию провели в гражданском роддоме. У Инны диагностировали разрыв яичника и сильное кровотечение. Промедление в такой ситуации может привести к смерти.

После операции Инна должна была снова пройти военную медицинскую комиссию и получить направление на реабилитацию - минимум на месяц. Однако тот же врач в поликлинике ей заявила, что никакой апоплексии (разрыв) не было, Инна все выдумала и отпуск для реабилитации ей не дала.

"Как можно не верить в операцию и доказывать, что ее не было, когда на теле шрамы, а в справке четко написанный диагноз? Как можно говорить, что "у тебя этого не было"?" - возмущается Короленко.

"Как там могут еще женщины в армии надрываться?"

Ситуация с Инной Короленко произошла в военной поликлиники Ровно. Эта поликлиника - единственная в городе и так как Инна - военнослужащая, обратиться к другому врачу она не может.

После операции она вынуждена была вернуться на службу и без соответствующей реабилитации Инна совсем скоро снова начала чувствовать себя плохо. Ей было сложно надевать броник и выполнять физические упражнения.

И она снова обратилась в поликлинику - хотела попросить хотя бы освобождение от физических нагрузок на неделю.

"Не дала. Снова сказала, что я все выдумываю, так как никакой операции не было. А сегодня она посмела сказать, что "как там могут еще женщины в армии надрываться? Только с парнями". Я такого еще не слышала и не видела. Врач - гражданский. Она вообще не понимает, что такое женщина в армии и почему такое иногда происходит с женщинами-военными", - рассказала Короленко.

Руководство Инны ситуацию понимает и штабной врач дал ей освобождение на несколько дней, чтобы она восстановилась.

Как выяснилось, врач из поликлиники еще и назначение препаратов Короленко выписала неправильно - она удвоила количество гормонов и кровоостанавливающих, хотя делать так нежелательно.

Фото: facebook.com/inna.korolenko

Не хочу, чтобы она калечила других

Инна Короленко не назвала имя врача, который ведет себя непрофессионально, халатно и позволяет себе оскорблять женщин-военных. Девушка готовит заявления в полицию, военную прокуратуру, военную администрацию и руководству поликлиники.

"Я просто не хочу, чтобы этот человек калечил других. Апоплексия - это очень больно. Если бы она повела себя как врач, к которому обратились с конкретной жалобой - вопросов бы не было. А это халатность. Хорошо, что я почувствовала аж слишком резкую боль, которая меня заставила вызвать скорую. Если бы этого не произошло, и я пошла в расположение, наглотавшись обезболивающих таблеток - на утро был бы летальный случай. Дело не в увольнении, дело в отношении к своей работе и к людям. Руководство моей части очень оперативно отреагировало на мою жалобу, обещали разобраться и не могли понять, почему так произошло", - рассказала Инна Короленко.