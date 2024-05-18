Чем iPad отличается от Android-планшета и что лучше купить: разбираем по полочкам
Покупка нового планшета может быть непростым выбором, особенно когда речь идет о выборе между iPad и Android-планшетом. Оба варианта имеют свои уникальные особенности и преимущества, которые могут сильно повлиять на ваш опыт использования.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про ключевые различия между iPad и Android-планшетами, а также о том, какой лучше купить для ваших нужд.
При подготовке материала использовались следующие источники: How-To Geek, Lifewire, Xp-Pen, Cashify.
Содержание
- Операционная система и интерфейс
- Преимущества iPadOS
- Преимущества Android
- Преимущества iPad
- Преимущества Android-планшетов
- Преимущества App Store
- Преимущества Google Play Store
- Цена и доступность
- Какой лучше купить?
Операционная система и интерфейс
Одним из самых заметных различий между iPad и Android-планшетами является операционная система.
iPad работает на iPadOS, которая представляет собой адаптированную версию iOS с улучшенной многозадачностью и пользовательским интерфейсом, оптимизированным для больших экранов.
Android-планшеты работают на операционной системе Android, разработанной Google, которая также поддерживает множество настроек и функций, специфичных для планшетов.
Преимущества iPadOS
Интеграция с экосистемой Apple
iPad идеально сочетается с другими устройствами Apple, такими как iPhone, Mac и Apple Watch, благодаря функциям Continuity, Handoff и Universal Clipboard.
Стабильность и производительность
iPadOS известна своей плавностью и надежностью, что делает iPad отличным выбором для тех, кто ценит безупречный пользовательский опыт.
Преимущества Android
Гибкость и настройка
Android позволяет пользователям настраивать интерфейс и функциональность устройства по своему вкусу, включая установку сторонних приложений и виджетов.
Разнообразие устройств
Android-планшеты предлагаются в широком ассортименте моделей с различными характеристиками и ценовыми категориями, что позволяет подобрать устройство под любой бюджет и потребности.
Аппаратное обеспечение и дизайн
iPad и Android-планшеты различаются не только по программному обеспечению, но и по аппаратной части и дизайну.
Преимущества iPad
Качество сборки
iPad традиционно выделяется высоким качеством материалов и сборки. Корпус из алюминия, тонкий профиль и привлекательный дизайн делают его стильным и долговечным устройством.
Производительность
Apple использует свои собственные процессоры серии A, которые обеспечивают высокую производительность и энергоэффективность. Новейшие модели, такие как iPad Pro с чипом M1, демонстрируют впечатляющую скорость и мощность.
Apple iPad Air (фото: Getty Images)
Преимущества Android-планшетов
Разнообразие моделей
Android-планшеты доступны в разных размерах, от компактных 7-дюймовых устройств до больших 12-дюймовых экранов. Это позволяет пользователям выбрать устройство, идеально подходящее для их потребностей.
Дополнительные функции
Многие Android-планшеты предлагают уникальные функции, такие как съемные клавиатуры, поддержку стилусов от различных производителей и разнообразные порты для подключения внешних устройств.
Приложения и экосистема
Экосистема приложений также значительно различается между iPad и Android-планшетами.
Samsung Galaxy Tab S9 (фото: Getty Images)
Преимущества App Store
Качество и оптимизация приложений
Приложения в App Store часто лучше оптимизированы для работы на iPad, что обеспечивает более плавный и стабильный пользовательский опыт.
Эксклюзивные приложения и игры
Некоторые приложения и игры доступны только в App Store, что может быть важным фактором для тех, кто ищет конкретные программы или развлечения.
App Store (фото: Apple Developer)
Преимущества Google Play Store
Более широкий выбор приложений
Google Play Store предлагает огромное количество приложений, многие из которых имеют бесплатные версии.
Гибкость и открытость
Android позволяет устанавливать приложения из различных источников, не ограничиваясь только Google Play Store.
Google Play Store (фото: Android Developers Blog)
Цена и доступность
Цены на iPad и Android-планшеты могут значительно варьироваться в зависимости от модели и характеристик.
Цены на iPad
iPad обычно стоят дороже, особенно модели Pro, которые предлагают передовые функции и производительность. Более доступные модели, такие как iPad Air и iPad, предлагают отличный баланс между ценой и функциональностью.
Цены на Android-планшеты
Android-планшеты доступны в широком ценовом диапазоне, от бюджетных моделей до премиум-устройств, таких как Samsung Galaxy Tab S9 FE. Для тех, кто ищет недорогой планшет для базовых задач, Android предлагает множество доступных вариантов.
Какой лучше купить?
Выбор между iPad и Android-планшетом зависит от ваших конкретных потребностей и предпочтений. Если вам важна интеграция с другими устройствами Apple, стабильность и производительность, iPad будет отличным выбором.
Если вы цените гибкость, возможность настройки и широкий выбор моделей по различным ценам, стоит рассмотреть Android-планшеты.
В конечном итоге, оба варианта имеют свои сильные стороны, и лучший выбор зависит от того, что именно вы ищете в планшете. Независимо от того, какой вариант вы выберете, и iPad, и Android-планшеты способны предоставить отличное сочетание функциональности и удобства в использовании.
Напомним, что новые iPad получили функцию, которой не хватало на планшетах много лет.
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