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Чиа или лен: диетолог рассказала, какие семена действительно полезнее

Какие семена полезнее для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В питании многих людей есть популярные семена чиа и льна. Оба вида семян используют в качестве продукта здорового питания для контроля лишнего веса. Однако, определенный вид более полезен для организма.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какое главное отличие между семенами чиа и льна.

Что в составе семян чиа и льна

По словам диетолога Ольги Безуглой, фактически семена льна и семена чиа имеют похожий состав витаминов и минералов, а также имеют подобную калорийность.

Ключевым отличием является содержание жиров - в льняных семенах их больше. Также у них больше растительных омега-3. Семена чиа содержат на 25% больше клетчатки.

Нутриенты в семенах чиа на 30 г:

  • марганец - 30% дневной нормы
  • ﻿﻿магний - 30% нормы
  • ﻿﻿фосфор - 27%
  • ﻿﻿селен - 22%
  • ﻿﻿кальций - 17%

В 30 г семян льна содержится:

  • ﻿﻿марганец - 35%
  • ﻿﻿тиамин - 31%
  • ﻿﻿магний - 27%
  • ﻿﻿фосфор - 18%
  • ﻿﻿медь - 17%

Какое отличие

Ключевым отличием является содержание кальция - в семенах чиа его больше почти в три раза. Также у них в два раза больше селена.

Льняное семя содержит в пять раз больше меди и в два с половиной раза больше тиамина.

В общем, семена льна и чиа можно считать альтернативой друг другу. Разница проявляется только в типе клетчатки, который они содержат - и итогового чувства насыщения, которое они создают.

Побочные эффекты

Редко, но некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на семена чиа, включая кожную сыпь, зуд или затрудненное дыхание. Из-за своего влияния на уровень сахара в крови и артериальное давление семена потенциально могут взаимодействовать с лекарствами от диабета и артериального давления.

Семена льна противопоказаны детям до 3-х лет. Нужно осторожно применять его при наличии камней в желчном пузыре из-за желчегонного эффекта.

Ранее мы сообщали, что произойдет с организмом, если ежедневно есть семечки тыквы.

Читайте также, какие семена способствуют похудению и укрепляют кости.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой, сайт Times of india и Eating Well.

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