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Знают ли украинцы, какое настоящее имя Леси Украинки? Ответы шокируют (видео)

Знают ли украинцы, как зовут Лесю Украинку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Иногда простые вопросы по типу, "как зовут Лесю Украинку?" могут вызвать ступор, поскольку эта информация живет где-то на подкорке, но мы не используем ее каждый день, и это продемонстрировали украинцы в опросе.

Знают ли украинцы настоящее имя легендарной писательницы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram СВОИ Кривой Рог.

Знают ли украинцы настоящее имя Леси Украинки

На информационном канале вышел опрос, где люди в торговом центре должны назвать имя Леси Украинки. Вопрос как бы элементарный, ведь каждый из нас в школе учил ее стихи наизусть и читал ее биографию. Однако далеко не все ответы приятно удивляют.

Как ответили украинцы:

  • "Помнила, но сейчас забыла, честное слово. Не Мария?"
  • "Извините, это моя неосведомленность, но в школьной программе я изучал, только Леся Украинка знаю"
  • "Знаю как Лесю Украинку ее"
  • "Нет, не знаю"
  • "Понятия не имею"
  • "Елена Пчилка?"
  • "Волчок? Мне стыдно, но я не вспомню сейчас"
  • "Я забыла"
  • "Не помню"
  • "Олеся Комач, что-то такое, да?"
  • "Сейчас буду одной из тех, кто не помнит".

Такими оказались большинство ответов, которые дали украинцы на вопросы из школьной программы.

И только 6 человек, из всех опрошенных, назвали настоящее имя писательницы - Лариса Петровна Косач-Квитка и к тому же сразу, без упоминания. И вот это радует.

Кто такая Леся Украинка

Настоящее имя писательницы - Лариса Петровна Косач-Квитка. Леся Украинка – символ храбрости и борьбы, которую она всегда описывала в своих произведениях, чем и мотивировала украинцев.

Откуда взялся псевдоним Леси Украинки

Свой псевдоним Лариса Косач позаимствовала у дяди - Михаила Драгоманова. Он обычно подписывался как "Украинец".

А поскольку Леся обожала своего дядю и восхищалась им и его творчеством, то решила в чем-то походить на него. Псевдоним "Леся Украинка" появился в 1884 году, когда девушке было тринадцать лет.

Ранее мы рассказывали о том, что Лесю Украинку и Уильяма Шекспира "оживили".

Также читайте наш материал о том, как в Луцке воспроизвели вкусности, которые готовила Леся Украинка.

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