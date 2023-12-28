Знают ли украинцы, какое настоящее имя Леси Украинки? Ответы шокируют (видео)

Знают ли украинцы настоящее имя Леси Украинки

На информационном канале вышел опрос, где люди в торговом центре должны назвать имя Леси Украинки. Вопрос как бы элементарный, ведь каждый из нас в школе учил ее стихи наизусть и читал ее биографию. Однако далеко не все ответы приятно удивляют.

Как ответили украинцы:

"Помнила, но сейчас забыла, честное слово. Не Мария?"

"Извините, это моя неосведомленность, но в школьной программе я изучал, только Леся Украинка знаю"

"Знаю как Лесю Украинку ее"

"Нет, не знаю"

"Понятия не имею"

"Елена Пчилка?"

"Волчок? Мне стыдно, но я не вспомню сейчас"

"Я забыла"

"Не помню"

"Олеся Комач, что-то такое, да?"

"Сейчас буду одной из тех, кто не помнит".

Такими оказались большинство ответов, которые дали украинцы на вопросы из школьной программы.

И только 6 человек, из всех опрошенных, назвали настоящее имя писательницы - Лариса Петровна Косач-Квитка и к тому же сразу, без упоминания. И вот это радует.

Кто такая Леся Украинка

Настоящее имя писательницы - Лариса Петровна Косач-Квитка. Леся Украинка – символ храбрости и борьбы, которую она всегда описывала в своих произведениях, чем и мотивировала украинцев.

Откуда взялся псевдоним Леси Украинки

Свой псевдоним Лариса Косач позаимствовала у дяди - Михаила Драгоманова. Он обычно подписывался как "Украинец".

А поскольку Леся обожала своего дядю и восхищалась им и его творчеством, то решила в чем-то походить на него. Псевдоним "Леся Украинка" появился в 1884 году, когда девушке было тринадцать лет.