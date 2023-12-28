Знают ли украинцы, какое настоящее имя Леси Украинки? Ответы шокируют (видео)

Иногда простые вопросы по типу, "как зовут Лесю Украинку?" могут вызвать ступор, поскольку эта информация живет где-то на подкорке, но мы не используем ее каждый день, и это продемонстрировали украинцы в опросе.
Знают ли украинцы настоящее имя легендарной писательницы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram СВОИ Кривой Рог.
На информационном канале вышел опрос, где люди в торговом центре должны назвать имя Леси Украинки. Вопрос как бы элементарный, ведь каждый из нас в школе учил ее стихи наизусть и читал ее биографию. Однако далеко не все ответы приятно удивляют.
Как ответили украинцы:
Такими оказались большинство ответов, которые дали украинцы на вопросы из школьной программы.
И только 6 человек, из всех опрошенных, назвали настоящее имя писательницы - Лариса Петровна Косач-Квитка и к тому же сразу, без упоминания. И вот это радует.
Настоящее имя писательницы - Лариса Петровна Косач-Квитка. Леся Украинка – символ храбрости и борьбы, которую она всегда описывала в своих произведениях, чем и мотивировала украинцев.
Свой псевдоним Лариса Косач позаимствовала у дяди - Михаила Драгоманова. Он обычно подписывался как "Украинец".
А поскольку Леся обожала своего дядю и восхищалась им и его творчеством, то решила в чем-то походить на него. Псевдоним "Леся Украинка" появился в 1884 году, когда девушке было тринадцать лет.
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