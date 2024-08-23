Всегда ли виноват алкоголь? Врач рассказал, от чего может быть серьезная болезнь печени

Какие еще существуют причины развития цирроза печени

На самом деле хронический алкоголизм является лишь одной из причин, но есть и другие.

жировая неалкогольная заболевание печени либо стеатогепатит. Она развивается из-за большого количества холестерина в крови и неправильного питания. Стеатогепатит может перейти в цирроз, если вовремя не скорректировать свой рацион и не снизить холестерин;

самолечение токсичными препаратами для печени, в частности, неконтролируемое потребление БАДов. Например, такие препараты, как парацетамол, амиодарон, противоэпилептические препараты и статины при неправильном употреблении могут вызвать повреждение печеночных клеток, называемое токсическим гепатитом. Если его вовремя не обнаружить, может развиться цирроз печени.

хронический вирусный гепатит С. Часто его называют кротким убийцей, поскольку изначально эта болезнь почти не имеет симптомов. Однако вирус делает свое губительное дело, и при отсутствии лечения гепатит С может привести к циррозу печени.

проблемы с желчевыводящими путями. Застой желчи в печени через камни в желчном пузыре или сужение желчевыводящих путей может привести к билиарному циррозу, особой форме цирроза, причиной которого является токсическое содержание билирубина на печеночные клетки.

злоупотребление наркотическими веществами. Некоторые наркотические вещества могут вызвать токсический гепатит, который без соответствующего лечения может привести к циррозу.



Михаил подчеркнул, что печень - очень важный орган, обладающий способностью к регенерации. Однако эта способность теряется при развитии цирроза. Чтобы не допустить этого, обращайтесь к врачу вовремя.