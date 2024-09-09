Угрожает ли Украине новый вирус из Африки: врач разложил все по полочкам

Лихорадка Западного Нила - это вирус, который переносится комарами и этим летом он уже оказался в Украине. Этот вирус происходит из Африки, он может привести к серьезным осложнениям при поздней диагностике, в частности неврологические расстройства и даже смертельные случаи.
Угрожает ли нашей стране эпидемия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача Михаила Цюрака в Instagram.
Врач сообщил, что нет, поскольку болезнь не передается от человека к человеку, переносчиком являются комары.
Вероятная причина – изменение климата в сторону потепления. Вирус живет в пищеварительной системе комара, но выживает там только при длительно высокой температуре внешней среды.
Как защититься от инфицирования вирусом?
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