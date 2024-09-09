Угрожает ли Украине новый вирус из Африки: врач разложил все по полочкам
Лихорадка Западного Нила - это вирус, который переносится комарами и этим летом он уже оказался в Украине. Этот вирус происходит из Африки, он может привести к серьезным осложнениям при поздней диагностике, в частности неврологические расстройства и даже смертельные случаи.
Угрожает ли нашей стране эпидемия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача Михаила Цюрака в Instagram.
Какие основные симптомы болезни
- в начале болезни: лихорадка головная боль, боли в мышцах, слабость; у большинства больных наступает выздоровление без прогрессирования симптомов;
- у некоторых пациентов впоследствии может возникать поражение нервной системы – менингит и энцефалит – с соответствующими симптомами: головная боль, напряжение затылочных мышц, спутанность сознания, парезы или параличи конечностей. В таких случаях нужно срочно обращаться за медицинской помощью!
Может ли лихорадка Западного Нила вызвать эпидемию в Украине?
Врач сообщил, что нет, поскольку болезнь не передается от человека к человеку, переносчиком являются комары.
Почему в Украине увеличилось количество случаев этого вируса?
Вероятная причина – изменение климата в сторону потепления. Вирус живет в пищеварительной системе комара, но выживает там только при длительно высокой температуре внешней среды.
Как защититься от инфицирования вирусом?
- Используйте репелленты от насекомых
- Избегайте водоемов в сумеречные часы
- Носите закрытую одежду на природе
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