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Угрожает ли Украине новый вирус из Африки: врач разложил все по полочкам

Понедельник 09 сентября 2024 09:39
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Угрожает ли Украине новый вирус из Африки: врач разложил все по полочкам Фото: Страшно ли Гаряка Западного Нила (free[ik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Михаил Цюрак

Лихорадка Западного Нила - это вирус, который переносится комарами и этим летом он уже оказался в Украине. Этот вирус происходит из Африки, он может привести к серьезным осложнениям при поздней диагностике, в частности неврологические расстройства и даже смертельные случаи.

Угрожает ли нашей стране эпидемия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача Михаила Цюрака в Instagram.

Какие основные симптомы болезни

  • в начале болезни: лихорадка головная боль, боли в мышцах, слабость; у большинства больных наступает выздоровление без прогрессирования симптомов;
  • у некоторых пациентов впоследствии может возникать поражение нервной системы – менингит и энцефалит – с соответствующими симптомами: головная боль, напряжение затылочных мышц, спутанность сознания, парезы или параличи конечностей. В таких случаях нужно срочно обращаться за медицинской помощью!

Может ли лихорадка Западного Нила вызвать эпидемию в Украине?

Врач сообщил, что нет, поскольку болезнь не передается от человека к человеку, переносчиком являются комары.

Почему в Украине увеличилось количество случаев этого вируса?

Вероятная причина – изменение климата в сторону потепления. Вирус живет в пищеварительной системе комара, но выживает там только при длительно высокой температуре внешней среды.

Как защититься от инфицирования вирусом?

  • Используйте репелленты от насекомых
  • Избегайте водоемов в сумеречные часы
  • Носите закрытую одежду на природе

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