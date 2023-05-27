Угрожает ли нашей планете "смерть" от астероида. Астрономы оценили риски

Какие астероиды представляют опасность для Земли

В течение миллиардов лет на Землю падали астероиды разных размеров, и такие падения будут и в будущем. Пока человечество еще не стало свидетелями столкновения с огромным астероидом, который уничтожил бы миллионы людей или вообще цивилизации. Но такая возможность существует. Опасность представляют космические камни, диаметром от 1 км.

Ученые уверяют, что уничтоживший динозавров астероид в ширину был примерно 10 км. Его падение привело к изменению климата и исчезновению множества видов. Но даже падение астероида шириной в 1 км также может уничтожить сотни миллионов людей, вызвать глобальные разрушения и изменения климата.

Известно, что рядом с Землей летают более 960 астероидов настолько большого размера, но это всего 95% из всех подобных космических камней. Поиск оставшихся 5% продолжается.

Вместе с этим опасность представляют и астероиды, имеющие ширину 140 м и более, ведь их падение может уничтожить мегаполис. Ученые обнаружили всего 40% всех подобных космических камней.

Астрономы предполагают, что большие астероиды могут падать на нашу планету каждые 700 тысяч лет, но некоторые ученые считают, что это может происходить чаще.

Астероиды диаметром более 1 км называют "убийцами планет" (фото: pixabay)

Угрожает ли нашей планете "смерть" от астероида

Авторы нового исследования решили выяснить, какая вероятность того, что астероиды шириной 1 км и более врежутся в Землю в ближайшие 1000 лет.

Они создали моделирование траекторий полета очень опасных космических камней. Из всех известных крупных астероидов они выделили 28, которые реально могут врезаться в Землю. Моделирование показало, что эти небесные тела подлетят к нашей планете и будут ближе Луны.

Однако в ближайшие 1000 лет ни один крупный астероид не упадет на Землю. Хотя ученые считают, что гравитационное влияние Солнца, других планет и непредсказуемые условия космоса могут изменить траекторию движения большого астероида. Но даже тогда риск столкновения с Землей очень мал.

Самым опасным из всей выборки является астероид под названием (7482) 1994 г. PC1 шириной 1,3 км. Этот космический камень в течение тысячи лет будет постоянно пролетать мимо Земли на близком расстоянии.

Риск того, что он упадет на нашу планету в ближайшее тысячелетие, оценивается в 0,00151%. И это в 10 раз больше, чем риск того, что в Землю врежутся другие опасные крупные камни.

Но еще есть астероид 143651. Его движение очень сложно предсказать, поэтому астрономы пока не могут оценить реальные риски его столкновения с нашей планетой.

Ученые утверждают, что, несмотря на утешительные прогнозы для Земли относительно ближайших 1000 лет, следить за астероидами нужно постоянно. Ведь космос является непредсказуемой средой и в какой-то момент большой астероид может "решить", что людям пора повторить судьбу динозавров.