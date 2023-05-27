Угрожает ли нашей планете "смерть" от астероида. Астрономы оценили риски

Астрономы в новом исследовании обнаружили как минимум 28 астероидов шириной более 1 км, которые в ближайшие 1000 лет могут подлететь на очень близкое расстояние к Земле. Ученые также определили, может ли наша планета столкнуться с большим небесным телом, и приведет ли єто к масштабной катастрофе и уничтожению человеческой цивилизации.
О результатах исследования пишет ресурс ScienceAlert.
В течение миллиардов лет на Землю падали астероиды разных размеров, и такие падения будут и в будущем. Пока человечество еще не стало свидетелями столкновения с огромным астероидом, который уничтожил бы миллионы людей или вообще цивилизации. Но такая возможность существует. Опасность представляют космические камни, диаметром от 1 км.
Ученые уверяют, что уничтоживший динозавров астероид в ширину был примерно 10 км. Его падение привело к изменению климата и исчезновению множества видов. Но даже падение астероида шириной в 1 км также может уничтожить сотни миллионов людей, вызвать глобальные разрушения и изменения климата.
Известно, что рядом с Землей летают более 960 астероидов настолько большого размера, но это всего 95% из всех подобных космических камней. Поиск оставшихся 5% продолжается.
Вместе с этим опасность представляют и астероиды, имеющие ширину 140 м и более, ведь их падение может уничтожить мегаполис. Ученые обнаружили всего 40% всех подобных космических камней.
Астрономы предполагают, что большие астероиды могут падать на нашу планету каждые 700 тысяч лет, но некоторые ученые считают, что это может происходить чаще.
Авторы нового исследования решили выяснить, какая вероятность того, что астероиды шириной 1 км и более врежутся в Землю в ближайшие 1000 лет.
Они создали моделирование траекторий полета очень опасных космических камней. Из всех известных крупных астероидов они выделили 28, которые реально могут врезаться в Землю. Моделирование показало, что эти небесные тела подлетят к нашей планете и будут ближе Луны.
Однако в ближайшие 1000 лет ни один крупный астероид не упадет на Землю. Хотя ученые считают, что гравитационное влияние Солнца, других планет и непредсказуемые условия космоса могут изменить траекторию движения большого астероида. Но даже тогда риск столкновения с Землей очень мал.
Самым опасным из всей выборки является астероид под названием (7482) 1994 г. PC1 шириной 1,3 км. Этот космический камень в течение тысячи лет будет постоянно пролетать мимо Земли на близком расстоянии.
Риск того, что он упадет на нашу планету в ближайшее тысячелетие, оценивается в 0,00151%. И это в 10 раз больше, чем риск того, что в Землю врежутся другие опасные крупные камни.
Но еще есть астероид 143651. Его движение очень сложно предсказать, поэтому астрономы пока не могут оценить реальные риски его столкновения с нашей планетой.
Ученые утверждают, что, несмотря на утешительные прогнозы для Земли относительно ближайших 1000 лет, следить за астероидами нужно постоянно. Ведь космос является непредсказуемой средой и в какой-то момент большой астероид может "решить", что людям пора повторить судьбу динозавров.
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