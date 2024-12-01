Нужно ли поддерживать отношения только ради секса в 20, 30, 40 и после 50 лет?

По словам эксперта, аспект отношения к сексуальным отношениям меняется в зависимости от возраста. И если в молодости секс имеет очень большое и важное значение, то в более взрослом возрасте без качественных отношений и взаимопонимания секс свою важность может потерять.

В 20 лет: гормоны и эксперименты

В этом возрасте секс часто занимает центральное место. Отношения могут строиться на физическом влечении, ведь молодость - это время открытий. Но хватит ли только страсти?

"Обычно нет. Без эмоциональной близости, общих интересов и доверия такие отношения быстро исчерпывают себя", - говорит Виталий Курсик.

В 30 лет: осознанность и приоритеты

На этом этапе люди обычно ищут не только секса, но и стабильность. Если отношения держатся только на кровати, рано или поздно возникает вопрос: "А что дальше?" Секс может быть отличным, но без поддержки, дружбы и взаимопонимания он не спасет.

В 40 лет: качество, а не количество

В 40 лет люди больше ценят качество, а не количество сексуальных контактов. Если отношения базируются только на физическом влечении, чувства могут казаться пустыми.

"В этом возрасте часто возникает желание чего-то более глубокого - общего опыта, партнерства, поддержки", - подчеркивает эксперт.

После 50 лет

Секс остается важным, но в приоритет выходит эмоциональная близость. Если отношения построены только на сексуальном интересе, они могут стать обузой. Люди стремятся к стабильности, теплу и душевной поддержке больше, чем к страстным ночам.

"Секс - это отличный бонус в отношениях, но он не может быть единственной причиной, чтобы оставаться вместе. Эмоциональная близость, общие ценности и поддержка - вот что удерживает пару вместе в любом возрасте. И если сексуальная химия есть, но остальное не работает, стоит честно спросить себя: это ли то, чего вы действительно хотите?", - резюмирует Виталий Курсик.