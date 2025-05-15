AliExpress и китайские копии: как купить вышиванку и не опозориться

Эксперт рассказывает, что только для изготовления ткани нужен был целый год.

"Посеять коноплю или лен весной и только на следующую весну будет полотно, ведь пока они вырастут, эта конопля, ее надо срезать, вырвать, вымочить в реке, поломать, потереть, выбить, почесать, попрясть, поткать. А уж потом можно шить одежду", - объясняет Щибря.

Конечно, доступность рубашечных тканей упростила людям жизнь, соответственно не нужно было собственноручно создавать ткань. Также развитие фабрик легкой промышленности во многих процессах не способствовало традиционному стилю.

"На замену вышитым рубашкам приходят уже такие стилизованные блузы, которые теперь называются вышиванками", - говорит специалист.

Можно ли носить вышиванку с AliExpress

Этнолог отмечает, что мастеров, которые изготавливают вышитые рубашки по образцам из музеев или частных коллекций, сейчас много. Кроме того, даже машинная вышивка в последние годы развилась до довольно высокого уровня.

"Есть, конечно, китайская одежда, которая выполнена в народном стиле. Но не стоит на AliExpress искать такую одежду", - заключает Владимир Щибря.