Стоит ли покупать валюту? Эксперт рассказал, останется ли курс доллара на отметке 40 грн

Надолго ли стабилен доллар?

Эксперт напомнил, что если в сентябре-октябре наличный курс доллара достигал даже 42-43 гривен, то в ноябре ситуация стабилизировалась и валюта балансировала на уровне 40 гривен за доллар, и этот показатель актуален и сегодня.

"Однако не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Ситуация на валютном рынке при накоплении негативных факторов может заметно измениться. И эти риски, к слову, были учтены правительством при расчете госбюджета на 2023 год. Чиновники прогнозируют, что в следующем году курс доллара в среднем составит 42,2 гривны, а к концу следующего года он может превысить 45 гривен за доллар", - предупреждает аналитик.

Какие риски могут повлиять на курс?

Слуцкий отмечает, что среди таких рисков возможно обострение ситуации на фронте.

"Также агрессор может продолжать бить по энергетической системе нашего государства, что будет влиять не только на граждан, но и на возможности бизнеса, в том числе экспортеров, нормально работать, а это будет приводить к замедлению бизнес-активности, уменьшению поступления валютной выручки, дальнейшему уменьшению ВВП и повышение уровня безработицы", - уточняет он.

Аналитик прогнозирует, что в следующем году дефицит госбюджета будет около 35 млрд долларов, которые нужно будет частично ссудить, а частично договориться о получении грантовой помощи.

Однако если международная поддержка будет задерживаться, то правительство будет вынуждено продолжить "печать" гривны для финансирования критических расходов, а это будет провоцировать рост инфляции и увеличение предложения гривны на валютном рынке, что, в свою очередь, будет давить на стоимость доллара.

Стоит ли запасаться валютой

Слуцкий считает, что покупать валюту на последние деньги не стоит, лучше положить деньги на гривневые депозиты.

"Но для тех, кто хочет воспользоваться ситуацией и сохранить собственные сбережения от инфляционных рисков, есть ряд достаточно эффективных инструментов. В частности, это возможность положить средства на гривневые депозиты под 15-18% годовых или приобрести военные облигации, доходность которых достигает 19%", - рассказал Богдан.

Эксперт рекомендует, чтобы защититься от риска девальвации гривны воспользоваться введенными инструментами от Национального банка, а именно конвертационными валютными депозитами за гривну от 3 месяцев, а также возможностью купить валюту по официальному курсу за 36,6 грн. под депозит от 6 месяцев.

Такие услуги уже предлагают многие банки и они начинают набирать все большую популярность.