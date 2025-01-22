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Надо ли считать калории для похудения?

Среда 22 января 2025 17:20
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Надо ли считать калории для похудения? Фото: Надо ли считать калории, если хотите потерять вес (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Виктор Мандзяк

Стоит ли считать калории при похудении, или все же можно ориентироваться на наше чувство насыщения после еды?

На этот вопрос ответил в интервью РБК-Украина ответил ответил известный фитнес-тренер и нутрициолог, автор крупнейшего в Украине проекта похудения "Наука и здравый смысл" Виктор Мандзяк.

Надо ли считать калории, если хочешь похудеть?

Тренер рассказал, что есть целая концепция, она называется интуитивное питание.

"Возможно слышали о ней, типа полагайся на свое желание есть, отставляй вилку и нож, когда ты почувствуешь, что ты уже сыт, спрашивай себя, что ты хочешь есть. Но оно не работает в веке гипервкусной, гиперкалорийной пищи, которую там предлагает пищевая промышленность", - сказал нутрициолог.

Виктор отметил, что научные данные показывают, что есть гипервкусная и гиперкалорийная пища.

"Это еда, которая в супермаркетах не требует взвешивания. Это то, что в цветных, блестящих обертках. Это фастфуд, это снеки, это все сладости, это мучные изделия, это калорийные бомбы. А такая пища приводит к перееданию!" - сообщил Мандзяк.

Поэтому потребление именно такой пищи приводит к тому, что человек ест и не может остановиться. Человек может злоупотреблять такой пищей, даже когда он сыт, чтобы себя порадовать.

Поэтому теория интуитивного питания сейчас не работает.

"Я считаю, что в 21 веке, особенно людям, которые имеют склонность к лишнему весу, они должны иметь пищевую грамотность по калорийности продуктов", - резюмировал эксперт.

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