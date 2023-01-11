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Становится ли мед ядовитым, если его нагреть: важно объяснение

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Среда 11 января 2023 21:51
Становится ли мед ядовитым, если его нагреть: важно объяснение Можно ли мед нагревать (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно люди думают, что мед нельзя нагреть, ведь он становится вредным. Всем известны полезные свойства меда, которые хотелось бы сохранить в пище.

Об этом сообщила нутрициолог и физиолог Ольга Дорош в Instagram.

Как пчелы делают мед

По словам специалиста, пчелы собирают нектар с растений и затем под действием их слюнных и желудочных ферментов он превращается в мед.

В частности, нужно не менее 8 пчел, чтобы получилась одна чайная ложка меда.

Стоит ли заменить сахар медом

Нутрициолог говорит, что этого делать не нужно. ⁣Все потому, что 80-85% составляющих меда - это простые углеводы, лидерами среди них являются глюкоза и фруктоза.

Они очень быстро усваиваются организмом, и их избыточное количество способствует набору веса, проблемам с кожей, стимулирует развитие диабета, проблем с сердцем и холестерином.

"ВОЗ приравнивает мед к столовому сахару и говорит ограничить до 5% суточной нормы добавленных сахаров", - говорится в сообщении.⁣⁣⠀

Ядовитый ли нагретый мед

Если мед нагреть или добавить в чай, то он не станет ядовитым. ⁣⁣

Для того чтобы нагретый мед стал ядом для человека, съесть его придется много и греть его нужно достаточно долго и на высоких температурах.

Все потому, что вещества из меда во время нагревания взаимодействуют активно между собой и образуется гидроксиметилфурфурол, который в больших дозах потенциально опасен для человека. ⁣⁣

Более того, больше этого вещества образуется, когда мед (сахар) сочетается с аминокислотами.

Раньше мы сообщали, что никогда нельзя делать с медом, чтобы не испортить его.

Также мы писали, как отличить натуральный мед от подделки и не стать жертвой мошенников.

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