Действительно ли у животных есть инстинкты? Объяснение на примере кошек, черепах и кукушек

Что такое инстинкты

"Говорить об инстинктах действительно невозможно, если вы не говорите также об обратной стороне медали, которая приобретается или выучивается [поведение]", - сказал Роберт Ликлитер, психобиолог из Международного университета Флориды.

Другими словами, инстинкты - это поведение, на которое влияют неочевидные факторы. Например, ученые долгое время считали, что импринтинг - поведение, при котором домашняя птица, включая индюшат, гусей, кур и уток, идентифицирует свою мать и следует за ней - является инстинктом: врожденной, генетически сложившейся тенденцией.

Но в 1963 году психолог Гилберт Готлиб обнаружил, что детеныши уток улавливают "волны" своей матери, потому что они выдают свои собственные "вибрации" внутри яйца еще в эмбриональном состоянии, настраивая свою слуховую систему до рождения.

Эксперименты Готлиба с утятами положили начало новому пониманию инстинктов и того, существует ли вообще запрограммированное поведение.

Классические споры "природа против воспитания" игнорируют этот нюанс. Способность кошки приземляться на ноги и способность бабочки-монарха мигрировать на тысячи миль - то, что поведенческий нейробиолог Марк Блумберг называет врожденным или видотипическим поведением.

"Когда люди говорят "инстинкт", люди подразумевают, что это надежно воспроизводимое поведение", - сказал Блумберг.

Контраргументы предполагают, что существует ряд моделей поведения, специфичных для определенных видов. Другая причина - организмы при рождении не имеют достаточного опыта, чтобы выбрать для себя определенное поведение.

Но опыт начинается еще до рождения, как в случае с утятами. Более того, существует много моделей поведения, которые ученые ранее считали инстинктами, пока наука не раскрыла их внутреннюю структуру.

Вылупившаяся черепаха пробирается в открытый океан (фото: Википедия)

Примеры сложного поведения у животных

Морские черепахи могут перемещаться по океанам благодаря "магнитному компасу", который помогает им следовать миграционными путями. Это не запрограммированный инстинкт, ведь на него оказывает влияние магнитное поле Земли.

Кошка не знала бы, как приземлиться на ноги, если бы она вынашивалась и родилась в космосе, что показывает, что это поведение не просто закодировано в генах.

Еще один интересный пример - кукушка, птица-паразит, обманом заставляющая другие виды выращивать своих птенцов, подкладывая собственные яйца в гнездо другой птицы. Как птица, выращенная другим видом, знает, к какому виду она принадлежит и с кем спариваться?

Если птица-хозяин узнает, что птенец-паразит не принадлежит ей, она нападет на него.

Мокрая собака инстинктивно стряхивает воду со своей шерсти (фото: Википедия)

Воздействие генов на поведение

Наши гены тоже не определяют поведение так, как предполагает "инстинкт".

"Взаимосвязь между генами и поведением очень косвенная", - сказал Блумберг.

Этот процесс отражает двунаправленное влияние между генами и поведением, где жизненный опыт может модифицировать активность генов из-за изменений нейронов.

Таким образом, гены не просто контролируют поведение напрямую, но изменяются из-за жизненного опыта, отражающего двустороннее влияние между ними.

Также изучаются базовые модели поведения, добавил Блумберг. Именно по этим причинам, отметили Блумберг и Ликлитер, соотношение природа-воспитание предлагает ложную дихотомию.