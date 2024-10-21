Действительно ли сало полезно? Тренер рассказал, можно ли его есть при похудении

Является ли сало вредным продуктом?

По словам нутрициолога, любители выпить любят закусывать салом и в этом есть логика. Потому что сало не дает быстро опьянеть, потому что жиры окутывают желудок и не дают крепкому напитку быстро всасываться.

Сало достаточно хорошо выдерживает нагрев, если же иногда хочется, то смалец/сало имеет высокую температуру дымления, не горит и является хорошим вариантом.

У кого есть проблемы с желчным, полезно утром съесть кусочек сала, потому что оно оказывает желчегонное действие, предотвращает застой желчи.

Поэтому утром полезно завтракать яйцами, желток яйца также жирный. Можно на кусочке сала/бекона пожарить эту же яичницу.

Попко отметил, что в сале есть Омега 6 и Омега 3, в идеале соотношение 4:1 в пользу Омега 6.

"А в сале соотношение этих жирных кислот аж 10:2, это нехорошо, чем больше это соотношение - тем больше вероятность образований воспалительных процессов в организме", - отметил эксперт.

Существует мнение, что сала есть много нельзя, потому что там холестерин, но там его там немного, в яйцах и сливочном масле холестерина будет существенно больше.

Также следует помнить, что 80% холестерина образуется у нас в организме и только 20% поступает из пищи.

Если вы переживаете за холестерин, то главное следите за тем, чтобы не переедать в целом, тогда он не будет образовываться у вас в организме.

В сале также есть витамины Д и Е, но количество их ничтожно, поэтому не следует рассматривать данный продукт как источник, чтобы закрыть суточную потребность данных витаминов, вы скорее наберете вес от количества потребленных калорий из сала, чем закроете норму по витаминам.

Также сало хорошо насыщает, норму днем сало писать некорректно, потому что мы жир днем берем обычно не из одного источника. Если ориентировочно дневная норма жиров днем 50-70 граммов, то можете посчитать, сколько можно употребить сала в день.

Оптимальное количество сала в день - это кусочек весом 30 граммов.

Не забывайте, что очень важно потреблять как растительные, так и животные жиры в рационе. Главное не перебирать свою дневную норму по жирам, это касается жиров из всех источников.

"Если подытожить, сало не является плохим продуктом и не является чем-то незаменимым и важным, умеренно можно и нужно потреблять все. Сало хорошо утоляет голод и долго сохраняется, имеет полезные свойства, поэтому если любите, то смакуйте, но имейте меру, ведь оно очень калорийно, как и все другие жиры", - подытожил Юрий Попко.