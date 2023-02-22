Действительно ли работают "чудо-чаи" для похудения: диетолог раскрыла всю правду

Пить чай и терять лишние килограммы гораздо приятнее, чем ходить в спортзал. Однако следует знать, действительно ли такие напитки дают результат и как влияют на организм.
Об этом рассказала диетолог Марта Фармага в Instagram.
В общем, перед употреблением таких "чудо-чаев" следует прочитать состав на упаковке.
По словам диетолога, они обладают мочегонным эффектом, ведь в составе имеют медвежьи ушки и лопухи. Поэтому лишают организм жидкости, но не жира.
Также в составе есть травы, которые обладают слабительным действием - анис, укроп, сенна и кора крушины.
"Эффект кратковременный, в перспективе может привести к нарушению моторики кишки, потеря веса только из-за ускоренной эвакуации кишечного содержимого, жира так не потеряешь", - говорится в сообщении.
Спирулина и лен эффективны при гастрите или других заболеваниях с повышенным кислообразованием. Они способны тонкой пленкой покрыть желудок.
"Эффект может быть достигнут из-за механического расширения желудка и кишки (клетчатка не усваивается, а проходит не изменена нашей пищеварительной системой), однако это не единственные компоненты голода, поэтому заявлять эти растения, как подавляющие чувство голода не корректно", - добавила диетолог.
Эксперт добавила, что только регулярный спорт поможет достичь хорошей фигуры.
Чаи такой направленности противопоказаны при:
Кроме того, человек, "подсевший" чаи для похудения, может получить психологические нарушения пищевого поведения. Именно они толкают даже абсолютно здорового человека без лишнего веса к стремлению похудеть, что в итоге может привести к нервной анорексии.
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