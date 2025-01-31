Нужно ли есть 5 раз в день? Диетолог дал окончательный ответ

Существует мнение, что каждого нужно есть пять раз в день, чтобы организм получал все необходимые вещества. Однако, существует лучший и гораздо более простой способ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Часто людям напоминают есть "пять раз в день". Однако диетолог Эдвард Матер утверждает, что существует еще лучший способ обеспечить получение всех необходимых витаминов и минералов, необходимых для крепкого здоровья.
Способ предусматривает потребление 30 различных растений в неделю, включая не только фрукты и овощи, но и цельные зерна, орехи, семена, травы и специи.
Стоит выбирать растительные закуски, такие как орехи, семена и фрукты, а также используйте травы и специи, такие как базилик и куркума, поскольку это также может иметь значение.
Употребление определенного количества овощей во время каждого приема пищи, фруктов во время завтрака и растительных закусок между ними может значительно улучшить потребление растений.
Исследования показали, что люди, которые потребляют более 30 различных растительных продуктов в неделю, имели более разнообразный микробиом кишечника, чем те, кто ел менее 10. Разнообразие микробиомов обычно считается ключевым показателем хорошего здоровья.
Несмотря на то, что есть 30 растений в неделю может быть трудно отследить, есть два важных совета.
Эдвард рекомендует готовить порционно в начале каждой недели, используя разные овощи.
Таким образом, вы можете быть уверены, что получаете достаточное количество растений в каждой порции. Во-вторых, используйте растительную пищу в качестве начинки, добавляя к пище орехи, семена или травы. Это простой способ увеличить потребление без особых усилий.
Хорошим примером является добавление семян чиа в йогурт.
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