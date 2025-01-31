Нужно ли есть 5 раз в день? Диетолог дал окончательный ответ

Что стоит знать

Часто людям напоминают есть "пять раз в день". Однако диетолог Эдвард Матер утверждает, что существует еще лучший способ обеспечить получение всех необходимых витаминов и минералов, необходимых для крепкого здоровья.

Способ предусматривает потребление 30 различных растений в неделю, включая не только фрукты и овощи, но и цельные зерна, орехи, семена, травы и специи.

Стоит выбирать растительные закуски, такие как орехи, семена и фрукты, а также используйте травы и специи, такие как базилик и куркума, поскольку это также может иметь значение.

Употребление определенного количества овощей во время каждого приема пищи, фруктов во время завтрака и растительных закусок между ними может значительно улучшить потребление растений.

Исследования показали, что люди, которые потребляют более 30 различных растительных продуктов в неделю, имели более разнообразный микробиом кишечника, чем те, кто ел менее 10. Разнообразие микробиомов обычно считается ключевым показателем хорошего здоровья.

Как потреблять 30 растительных продуктов

Несмотря на то, что есть 30 растений в неделю может быть трудно отследить, есть два важных совета.

Эдвард рекомендует готовить порционно в начале каждой недели, используя разные овощи.

Таким образом, вы можете быть уверены, что получаете достаточное количество растений в каждой порции. Во-вторых, используйте растительную пищу в качестве начинки, добавляя к пище орехи, семена или травы. Это простой способ увеличить потребление без особых усилий.

Хорошим примером является добавление семян чиа в йогурт.