Действительно ли опасно одевать леггинсы в самолет? Причины вас шокируют

Леггинсы стали популярным элементом одежды для путешествий благодаря своей эластичности и комфорту. Однако медицинские и авиационные специалисты предупреждают: такой выбор может иметь неожиданные риски.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Huffpost объясняет, почему стоит дважды подумать перед тем, как надеть лосины в самолет.

Опасность в случае пожара в самолете

Материалы, из которых изготавливают леггинсы, обычно синтетические и созданы на основе нефтепродуктов. В случае пожара такая ткань можетрасплавиться на коже, вызывая серьезные ожоги.

В большинстве аварий в самолете выжить возможно, если пассажиры могут быстро эвакуироваться. Однако синтетическая одежда, которая плотно облегает тело, может помешать быстрому выходу.

Кроме того, леггинсы не всегда позволяют свободно двигаться, что важно в условиях чрезвычайной ситуации. Лучше выбирать одежду из натуральных тканей, которые меньше горят и не прилипают к коже.

Как леггинсы влияют на кровообращение

Тесная одежда может ограничивать кровообращение в ногах во время полета. Это особенно актуально для рейсов продолжительностью более двух часов, когда пассажиры долго сидят без движения. Ограничение кровотока между ногами и сердцем приводит к отекам, боли и варикозному расширению вен.

Также возможно развитие тромбоза глубоких вен - опасного состояния, когда образуются тромбы. Плотные леггинсы или узкие джинсы могут еще больше усугубить ситуацию. Даже если риски низкие, стоит позаботиться о своем комфорте и здоровье заранее.

Леггинсы подчеркивают фигуру, но в самолете они неуместны (фото: Freepik.com)

Компрессионная одежда: исключение из правила

Не все леггинсы вредны - специальные компрессионные изделия могут даже помочь. Они разработаны для улучшения циркуляции крови и лимфы во время полетов. Такие изделия давят в правильных местах и стимулируют естественный поток жидкостей в теле.

Компрессионные чулки или носки снижают риск отеков и тромбов. Однако лучше выбирать модели из натуральных тканей, например, шерсти или бамбука. Главное - чтобы изделие было подобрано по размеру и соответствовало состоянию вашего здоровья.

Лимфатическая система также под угрозой

Лимфатическая система расположена непосредственно под кожей, и ее работа может нарушаться из-за тесной одежды. Леггинсы, которые облегают тело слишком плотно, создают эффект жгута, препятствуя нормальному оттоку жидкости. Это может вызвать отеки, задержку жидкости и ощущение тяжести.

Особенно опасны такие условия для людей с лимфедемой или склонностью к задержке жидкости. Чтобы избежать дискомфорта, лучше носить свободную одежду из дышащих тканей. А также не забывать о других мерах: пить достаточно воды, иногда вставать и разминать ноги даже во время полета.