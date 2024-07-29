Действительно ли Coca-Cola Zero полезнее для здоровья: диетолог рассказала всю правду

Состав Coca-Cola

По словам эксперта, в 1929 году в составе такого напитка был обнаружен кокаин. Сначала главными компонентами коли были богатый кофеином орех кола и куст кока, содержащий кокаин. В 1903 году он был убран из рецептуры после того, как стала известна опасность кокаина.

Диетическая кола появилась в 1982 году и стала самым популярным напитком в мире.

"Согласно обсервационным исследованиям, потребление подслащенных напитков связано с большим риском метаболического синдрома, ожирения, заболеваний почек", - говорится в сообщении.

Нутрициолог рассказала, что точный состав напитков Coca-Cola является конфиденциальным.

Но все точно знают, что там есть:

﻿﻿вода

﻿﻿сахар или подсластители (ацесульфам К, апартам и цикламат)

﻿﻿ортофосфатная кислота

﻿﻿карамельный краситель

﻿﻿консерванты и ароматизатор

Что произойдет, если пить напиток каждый день

Что касается коли, то в одной средней банке примерно 10 ч.л сахара, то есть достаточно легко получить разрешенную суточную норму.

"Если бы вы наложили себе в стакан 330 мл 10 ч.л сахара, то, наверное, бекали бы, но за счет газа и ортофосфатной кислоты имеем "маскирование вкуса" и нам пить такое ок", - добавила Ольга Дорош.

Также на баночку 330 мл имеется 26,4 мг кофеина и если у вас чувствительность к нему, то учитывайте этот пункт.

К тому же в напитке есть ортофосфатная кислота, ее определяют как ароматизатор безалкогольных напитков, который придает терпкий вкус и также является консервантом, предотвращающим развитие плесени и бактерий.

Нутрициолог отметила, что кислота признана безопасной (GRAS), но в научной литературе говорится о трех основных рисках для здоровья, связанных с чрезмерным употреблением этой кислоты: риск для костей, почек и здоровья зубов.

К тому же, если у вас изжога, ГЕРХ, вздутие, то употреблять газированные напитки не самая лучшая идея.

Coca-Cola Zero лучше?

В составе говорится, что напиток содержит ноль калорий и сахара, а искусственные подсластители вместо него.

Однако кислота нигде не делась, поэтому не стоит пить этот напиток в большом количестве.

Диетическая кола также сильно сладкая. Влияние искусственных подсластителей на здоровье, микробиом и вес является противоречивым. Они не яд, но логично, что переедать-перепивать не стоит.

Между прочим, для изготовления 1 л продукта Соса-Cola используется 2,7 л воды и это много, если речь идет об разумном использовании воды (у компании даже есть судебные позови на эту тему).

Делать ее ежедневным напитком и утолять жажду - не целесообразно. Лучше отдавать предпочтение обычной воде.