Действительно ли черный хлеб полезнее белого: диетолог назвала 5 популярных мифов

Хлеб уже давно стал привычным элементом в повседневном рационе многих людей. Вокруг такого продукта возникло множество мифов, в которые не стоит верить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Поскольку тело работает над расщеплением клетчатки, то вы будете дольше ощущаете сытость.
Организм контролирует уровень сахара в крови. Продукты с высоким содержанием клетчатки, как правило, имеют более низкий гликемический индекс.
Цельнозерновой хлеб содержит много клетчатки, что может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Эта клетчатка обеспечивает кишечник питательными веществами, необходимыми для поддержания здорового пищеварения, иммунной функции и поддержания здорового баланса.
Сложные углеводы дают вам энергию, которая сохраняется дольше, поскольку ваше тело прилагает усилия для их переваривания.
Серотонин является важнейшим гормоном для регулирования нашего настроения. И его можно повысить, употребляя сложные углеводы. Это дает триптофана лучшие шансы достичь вашего мозга.
Лучший хлеб цельнозерновой. В хлебе содержится большое количество клетчатки, что полезно для всего организма.
Такой продукт оказывает пребиотический эффект, стимулируя рост полезной микрофлоры кишечника, что приводит к укреплению иммунного ответа, снижению воспалительных процессов, а также снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
В некоторых сортах черного хлеба (например, в "Бородинском") сахара больше, чем в белом.
Во-вторых, к нему часто добавляют сиропы или патоку, придающую темный цвет.
Во всем мире целиакалией болеют всего 1% населения. Так что если вы хотите понять, вы в том проценте, то нужно проверить есть ли у вас непереносимость глютена.
Врач общей практики назначит анализ крови для проверки наличия антител, обычно присутствующих в крови людей с целиакией.
Не нужно бояться глютена, если вы не относитесь к этому 1%. Безглютеновая диета не приносит никакой пользы, а некоторые безглютеновые продукты вообще могут содержать меньше питательных веществ.
По словам диетолога, бездрожжевого хлеба не существует. Эта надпись на этикетке продукта - только маркетинговый ход. Даже если дрожжи не используют при затворении теста, это не значит, что их там нет.
Разного рода закваски - это не что иное, как разрыхляющий агент, содержащий многочисленную микрофлору.
Дрожжи - источник селена, витаминов группы B, фолиевой кислоты, провитамина D, К, РР, Е, минералов калия, кальция, цинка, магния, железа и незаменимых аминокислот.
Важно знать, что сами дрожжи погибают при выпекании, но ценные вещества остаются в хлебе.
Хлебцы - это хрустящие пластины, по текстуре похожие на сухарики. Качественные хлебцы изготовлены из цельных зерен методом прессования. В этом случае хранятся все составляющие зерна - оболочки и зародышевый слой.
Такие хлебцы - хороший источник витаминов, минералов и медленных углеводов.
Если в состав входят мука, сахар и дрожжи, это уже не диетические хлебцы, а обычные сухари, которые по воздействию на организм мало чем отличаются от белого хлеба.
Людям с сахарным диабетом важно следить за уровнем глюкозы в крови.
Белый хлеб богат быстрыми углеводами и может вызвать резкие колебания этого уровня. Лучше выбирать хлеб с низким гликемическим индексом, медленно усваивающимся и не вызывающим резких изменений уровня сахара в крови.
Ранее мы сообщали, откуда на хлебе появляются белые пятна.
Также читайте, почему не стоит покупать нарезной хлеб.