Отменят ли выплаты ВПЛ, если переселенец купит авто: объяснение юриста

Выплаты ВПЛ могут быть отменены, если переселенец приобретет автомобиль. Но эта норма действует не во всех случаях и в ряде ситуаций денежную помощь будут оказывать.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.
"Помощь не назначается/не выплачивается на семью, которая впервые обращается за ее назначением, если в течение 3-х месяцев перед обращением или во время ее получения членом семьи приобретено транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда или прицепа), - объясняют юристы.
При этом они отмечают, что есть исключения.
При покупке авто выплаты ВПЛ не отменят в следующих случаях:
Факт приобретения транспортного средства ВПЛ проверяют за период три месяца перед обращением за назначением помощи и на время его получения.
Получатель пособия в течение 14 календарных дней обязан самостоятельно сообщить о возникновении изменений, влияющих на определение права на получение пособия (в частности о приобретении автомобиля).
Если ВПЛ не сообщит об этом самостоятельно, то это все равно будет выявлено по результатам верификации через взаимодействие электронных систем.
Выплата пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем возникновения обстоятельств, влияющих на право получения пособия.
Если выплаты прекратили случайно, например авто приобрел человек с I или II группой инвалидности, то получатель помощи должен обратиться в орган социальной защиты населения с подтверждающими документами, что прекращение выплат незаконно. Например, человек с инвалидностью II группы может предоставить копию пенсионного удостоверения или справки к акту осмотра МСЭК.
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