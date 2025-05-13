Реально ли похудеть, чтобы не уменьшились ягодицы и грудь: тренер дал четкий ответ

Почему уменьшается грудь при похудении

По словам эксперта, грудь состоит из мышц, молочных желез и жира.

Важно понимать, что молочные железы у кого-то больше, а у кого-то меньше. То же касается жира - у одних его больше, а у других меньше. Поэтому именно от количества жира зависит, что будет происходить во время колебаний веса.

Если грудь в основном состоит из жира, а молочные железы небольшие, то соответственно при похудении организм будет терять жир по всему телу.

"Но, если же вам повезло, такой процент женщин небольшой, и у вас грудь в основном состоит из больших молочных желез, а жира в них не так много, то грудь не будет так реагировать на перепады веса", - объяснил тренер.

Важную роль играет то, какой процент жира в груди и какого размера молочные железы.

Что делать, чтобы ягодицы не уменьшались при потере веса

Даже если у вас отличная фигура и ягодицы, то при похудении стоит делать дефицит калорий. В основном ягодицы состоят из жира, то хотите вы этого или нет, но они все равно похудеют.

"Однако, в отличие от груди с ягодицами можно работать. Потому что за счет увеличения мышц вы можете обратно вернуть форму ягодиц и сделать их даже лучше", - сказал Попко.

Тогда как молочные железы, например, вы никак не увеличите.

Для этого стоит работать с дополнительным весом, чтобы в вашем организме было достаточно белка и был значительный профицит калорий.