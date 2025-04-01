Реально ли похудеть, если заниматься только йогой?

Способствует ли йога похудению

Тренер Элиза Джоан рассказала, что любой тип регулярной физической активности может играть важную роль в контроле веса. Во время занятий йогой увеличиваются мышцы в теле, и этот процесс временно повышает скорость метаболизма тела в состоянии покоя, помогая сжигать больше калорий и жира.

Кроме улучшения метаболизма и наращивания мышц, йога также может помочь контролировать вес другими способами.

Преподаватель йоги Тамара Терагава говорит, что большинство стилей йоги помогают развить внимательность, дыхательную работу и осознание ума и тела. Все эти вещи могут помочь снизить уровень стресса, улучшить сон и стать более внимательными - все это способствует снижению веса.

Исследование 2018 года показало, что регулярные занятия йогой способствуют здоровому питанию, контролю над эмоциональным питанием и даже увеличивают способность быть активными.

Как часто нужно заниматься йогой, чтобы потерять вес

Даже если вы посещаете только одно занятие йогой в неделю, то это также будет полезным.

Если йога является вашей основной формой тренировок для похудения, стремитесь заниматься более интенсивно три-пять раз в неделю примерно по часу.

Также, если потеря веса является одной из ваших целей, регулярное практикование более активного и жесткого стиля флоу, например Виньяса, может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, что, в свою очередь может привести к потере веса в сочетании со сбалансированной диетой.

Позы йоги

Определенные упражнения могут помочь вам нарастить силу и мышечную массу. Эксперты рекомендуют добавить к домашней тренировке эти упражнения, когда у вас нет времени на полное занятие.

Поза лодки

Сначала сядьте, выпрямив ноги перед собой. Слегка наклонитесь назад и держите пресс вовлеченным, чтобы сбалансировать вес.

Согните колени и медленно поднимите бедра вверх, чтобы они были примерно на 45º над полом. Держите голени параллельно полу, а затем медленно поднимайтесь, чтобы выпрямить ноги.

Стремитесь оставаться в позе в течение 15 секунд и медленно увеличивайте время до целой минуты по мере продвижения.

Поза лодки (фото: Getty Images)

Воин

Начните стоять в широкой стойке, расставив ноги. Вытяните руки в стороны, а правой ногой сделайте шаг вперед.

Согните правое колено так, чтобы бедро было параллельно полу.

Вытяните руки параллельно друг другу. Задержитесь в позе на пять-десять вдохов.

Поза йоги "Воин" (фото: Getty Images)

Поза стула

Встаньте прямо и вдохните, поднимая прямые руки над головой, ладони должны "смотреть" внутрь.

На выдохе согните колени, стремясь к тому, чтобы бедра были параллельны полу. Удерживайте позу от 30 секунд до минуты.

Поза стула (фото: Getty Images)

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