Как похудеть, если работаешь в ночную смену: советы, которые реально работают

Работать в ночную смену - вызов для здоровья и фигуры. Но даже в таких условиях можно похудеть, если правильно организовать питание, режим сна и физическую активность.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Шаевской.
Главное - не слепо следовать "диетам из интернета", а учитывать все нюансы:
Смените ориентир с "часов" на "периоды"
Стоит считать приемы пищи не по часам, а от момента пробуждения.
"Твой "обед" - после сна, даже если это 17:00", - отметила эксперт.
К тому же не забывайте пить много воды, ведь недостаток сна и кофе приводят к обезвоживанию. А оно маскируется под голод. Поэтому ставьте бутылку на рабочее место и пейте маленькими глотками.
Ешьте каждые 3-4 часа после пробуждения
Планируй 3 полноценных приема пищи и 1-2 перекуса. Только так вы избежите переедания ночью.
На перекусы выбирайте фрукты, орехи и йогурты вместо вредных снеков.
Завтрак после ночи должен быть "легким"
Важно, чтобы он был именно сбалансированным, если вы пришли после ночной смены и сразу ложитесь на дневной сон, то сначала позавтракайте легко, уменьшив порцию в 2 раза, чем обычно.
Ужинать - обязательно
Не стоит отказываться от ужина, если вы работаете ночью или планируете куда-то ехать. Более того, он может быть поздний - 21:00-23:00.
"Овощи, белок (рыба, яйца, кисломолочное), немного полезных жиров. Без тяжелых углеводов - они вызывают сонливость", - добавила эксперт.
После дневного сна (15:00-16:00) - полноценный обед:
Первый перекус (18:00-19:00):
Ужин (21:00-00:00):
Легкий перекус ночью (02:00-3:00) (один на выбор):
После смены - сон, но перед ним легкий завтрак (06:00-07:00):
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