Как похудеть, если работаешь в ночную смену: советы, которые реально работают

Как похудеть, если работать в ночную смену

Главное - не слепо следовать "диетам из интернета", а учитывать все нюансы:

ритм сна и бодрствования

уровень активности

медицинские особенности

рабочий график

показатели веса и цели

Смените ориентир с "часов" на "периоды"

Стоит считать приемы пищи не по часам, а от момента пробуждения.

"Твой "обед" - после сна, даже если это 17:00", - отметила эксперт.

К тому же не забывайте пить много воды, ведь недостаток сна и кофе приводят к обезвоживанию. А оно маскируется под голод. Поэтому ставьте бутылку на рабочее место и пейте маленькими глотками.

Ешьте каждые 3-4 часа после пробуждения

Планируй 3 полноценных приема пищи и 1-2 перекуса. Только так вы избежите переедания ночью.

На перекусы выбирайте фрукты, орехи и йогурты вместо вредных снеков.

Завтрак после ночи должен быть "легким"

Важно, чтобы он был именно сбалансированным, если вы пришли после ночной смены и сразу ложитесь на дневной сон, то сначала позавтракайте легко, уменьшив порцию в 2 раза, чем обычно.

Ужинать - обязательно

Не стоит отказываться от ужина, если вы работаете ночью или планируете куда-то ехать. Более того, он может быть поздний - 21:00-23:00.

"Овощи, белок (рыба, яйца, кисломолочное), немного полезных жиров. Без тяжелых углеводов - они вызывают сонливость", - добавила эксперт.

Пример меню при работе в ночную смену

После дневного сна (15:00-16:00) - полноценный обед:

запеченная куриная грудка

гречка или булгур

салат из овощей + ложка растительного масла

теплый травяной чай

Первый перекус (18:00-19:00):

йогурт без сахара или кефир

горсть орехов или один фрукт

Ужин (21:00-00:00):

омлет из 2 яиц с овощами

несколько хлебцев из цельного зерна

теплый напиток или вода с лимоном

Легкий перекус ночью (02:00-3:00) (один на выбор):

протеиновый коктейль

кисломолочный творог 5% с ягодами

вареное яйцо и огурец

После смены - сон, но перед ним легкий завтрак (06:00-07:00):