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Как похудеть, если работаешь в ночную смену: советы, которые реально работают

Нутрициолог рассказала, как похудеть, работая в ночную смену (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Работать в ночную смену - вызов для здоровья и фигуры. Но даже в таких условиях можно похудеть, если правильно организовать питание, режим сна и физическую активность.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Шаевской.

Как похудеть, если работать в ночную смену

Главное - не слепо следовать "диетам из интернета", а учитывать все нюансы:

  • ритм сна и бодрствования
  • уровень активности
  • медицинские особенности
  • рабочий график
  • показатели веса и цели

Смените ориентир с "часов" на "периоды"

Стоит считать приемы пищи не по часам, а от момента пробуждения.

"Твой "обед" - после сна, даже если это 17:00", - отметила эксперт.

К тому же не забывайте пить много воды, ведь недостаток сна и кофе приводят к обезвоживанию. А оно маскируется под голод. Поэтому ставьте бутылку на рабочее место и пейте маленькими глотками.

Ешьте каждые 3-4 часа после пробуждения

Планируй 3 полноценных приема пищи и 1-2 перекуса. Только так вы избежите переедания ночью.

На перекусы выбирайте фрукты, орехи и йогурты вместо вредных снеков.

Завтрак после ночи должен быть "легким"

Важно, чтобы он был именно сбалансированным, если вы пришли после ночной смены и сразу ложитесь на дневной сон, то сначала позавтракайте легко, уменьшив порцию в 2 раза, чем обычно.

Ужинать - обязательно

Не стоит отказываться от ужина, если вы работаете ночью или планируете куда-то ехать. Более того, он может быть поздний - 21:00-23:00.

"Овощи, белок (рыба, яйца, кисломолочное), немного полезных жиров. Без тяжелых углеводов - они вызывают сонливость", - добавила эксперт.

Пример меню при работе в ночную смену

После дневного сна (15:00-16:00) - полноценный обед:

  • запеченная куриная грудка
  • гречка или булгур
  • салат из овощей + ложка растительного масла
  • теплый травяной чай

Первый перекус (18:00-19:00):

  • йогурт без сахара или кефир
  • горсть орехов или один фрукт

Ужин (21:00-00:00):

  • омлет из 2 яиц с овощами
  • несколько хлебцев из цельного зерна
  • теплый напиток или вода с лимоном

Легкий перекус ночью (02:00-3:00) (один на выбор):

  • протеиновый коктейль
  • кисломолочный творог 5% с ягодами
  • вареное яйцо и огурец

После смены - сон, но перед ним легкий завтрак (06:00-07:00):

  • одно вареное яйцо
  • свежие овощи или салат
  • травяной чай

 

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