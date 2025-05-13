Пройдет ли Украина в финал? Букмекеры резко обновили ставки на "Евровидение-2025"

До первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2025", который проходит в швейцарском Базеле, остались считанные часы, а букмекеры обновили прогнозы относительно шансов стран на победу. Согласно обновленным данным авторитетного ресурса, лидеры остаются стабильными, тогда как несколько стран, в частности Украина, несколько сдали позиции.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eurovision World.
Лидером букмекерских прогнозов остается Швеция. Ее представляет группа KAJ с песней "Bara bada bastu".
Стране прогнозируют 42% шансов на победу, что делает ее безоговорочным фаворитом.
Вторая строчка - Австрия с JJ ("Wasted Love") - 19% шансов. На третьем месте - Франция с Louane и песней "Maman" - 6%.
Украина с песней "Bird of Pray" в исполнении Ziferblat пока занимает 14-е место. Ее шансы на победу оценили на уровне 1%, что ниже позиций Албании, Чехии и даже Кипра.
Напомним, что Ziferblat выступит в первом полуфинале, который состоится уже сегодня, 13 мая.
И хотя нынешние прогнозы не слишком оптимистичны, все еще может измениться после живого выступления - зрители и жюри часто реагируют совсем не так, как ожидают букмекеры.
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