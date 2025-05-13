Пройдет ли Украина в финал? Букмекеры резко обновили ставки на "Евровидение-2025"

Лидером букмекерских прогнозов остается Швеция. Ее представляет группа KAJ с песней "Bara bada bastu".

Стране прогнозируют 42% шансов на победу, что делает ее безоговорочным фаворитом.

Вторая строчка - Австрия с JJ ("Wasted Love") - 19% шансов. На третьем месте - Франция с Louane и песней "Maman" - 6%.

Топ-10 стран по шансам на победу:

Швеция - 42% Австрия - 19% Франция - 6% Израиль - 5% Бельгия - 5% Нидерланды - 4% Финляндия - 3% Швейцария - 3% Эстония - 2% Мальта - 1%

Прогноз букмекеров на победителя "Евровидения-2025" (скриншот)

Украина с песней "Bird of Pray" в исполнении Ziferblat пока занимает 14-е место. Ее шансы на победу оценили на уровне 1%, что ниже позиций Албании, Чехии и даже Кипра.

Напомним, что Ziferblat выступит в первом полуфинале, который состоится уже сегодня, 13 мая.

И хотя нынешние прогнозы не слишком оптимистичны, все еще может измениться после живого выступления - зрители и жюри часто реагируют совсем не так, как ожидают букмекеры.