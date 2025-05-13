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Пройдет ли Украина в финал? Букмекеры резко обновили ставки на "Евровидение-2025"

Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)
Автор: Иванна Пашкевич

До первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2025", который проходит в швейцарском Базеле, остались считанные часы, а букмекеры обновили прогнозы относительно шансов стран на победу. Согласно обновленным данным авторитетного ресурса, лидеры остаются стабильными, тогда как несколько стран, в частности Украина, несколько сдали позиции.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eurovision World.

Лидером букмекерских прогнозов остается Швеция. Ее представляет группа KAJ с песней "Bara bada bastu".

Стране прогнозируют 42% шансов на победу, что делает ее безоговорочным фаворитом.

 

Вторая строчка - Австрия с JJ ("Wasted Love") - 19% шансов. На третьем месте - Франция с Louane и песней "Maman" - 6%.

Топ-10 стран по шансам на победу:

  1. Швеция - 42%
  2. Австрия - 19%
  3. Франция - 6%
  4. Израиль - 5%
  5. Бельгия - 5%
  6. Нидерланды - 4%
  7. Финляндия - 3%
  8. Швейцария - 3%
  9. Эстония - 2%
  10. Мальта - 1%

Прогноз букмекеров на победителя "Евровидения-2025" (скриншот)

Украина с песней "Bird of Pray" в исполнении Ziferblat пока занимает 14-е место. Ее шансы на победу оценили на уровне 1%, что ниже позиций Албании, Чехии и даже Кипра.

Напомним, что Ziferblat выступит в первом полуфинале, который состоится уже сегодня, 13 мая.

 

И хотя нынешние прогнозы не слишком оптимистичны, все еще может измениться после живого выступления - зрители и жюри часто реагируют совсем не так, как ожидают букмекеры.

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