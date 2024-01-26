Правда ли, что орехи блокируют усвоение кальция и железа в организме? Ответ диетолога

Что нужно знать о орехах

"Слышали ли вы от некоторых экспертов, что орехи и семена нужно замачивать?

Получила этот вопрос от коллеги, поэтому хочу поставить точку над "и", как говорится. В орехах есть фитиновая кислота, которая по легенде будто бы блокирует усвоение микроэлементов, поэтому нужно замочить орехи. Да, она есть и у бобовых, и у зерновых. Она защищает семена от повреждения - это важно", - говорит диетолог.

Сеник объясняет, что фитаты на самом деле способны снизить усвоение определенных микроэлементов, таких как железо, кальций, цинк, но только в больших количествах.

"Можно даже сказать, что это косвенная защита от камней в почках. А еще фитаты способны связывать и токсичные металлы - важные для нашего организма и в небольших количествах фитиновая кислота является нужным антиоксидантом. Все в этой жизни полезно в меру и наоборот", - добавляет врач.

При этом она отмечает, что бобовые и зерновые крупы следует замачивать "от фитатов".

"Потому, что мы едим их часто и в больших количествах. Замачивание также поможет их быстрее готовить. А вот замачивание орехов и семян не имеет смысла. Мы не едим их килограммами, поэтому уровень фитатов мизерный. Польза из орехов значительно превышает "риск", - говорит Сеник.

Также она добавляет, что исследования показывают, что замачивание орехов уменьшает количество фитатов лишь на 12%, а количество доступных микроэлементов растет на 10%. Но на самом деле это не существенно и вы никак это не почувствуете.

Какие факты нужно знать об орехах:

замоченный миндаль увеличивает фитаты

замоченный грецкий орех в результате теряет кальций и цинк

замоченный арахис имеет чуть больше цинка, а не замоченный - железа

содержание важных витаминов группы В уменьшается при длительном замачивании, так как они водорастворимы

поэтому ешьте орехи спокойно и не усложняйте себе жизнь мочением. Это уникальный природный суперфуд, готовый к употреблению

Какие рекомендации следует придерживаться:

орехи должны быть сухие, чистые и без признаков плесени

клетчатка в орехах и жиры способны уменьшать плохой холестерин

смело добавляйте их к салатам, кашам, макаронам - это очень вкусно. И как перекус тоже можно есть

дневная порция орехов поместится в ваш кулак - это 10-20 г

"Конечно, никто не запрещает вам вымачивать и просушивать орехи, если у вас достаточно времени. Но наука это не оправдала", - отмечает Сеник.