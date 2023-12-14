Правда ли, что чем выше температура во время болезни, тем лучше иммунитет: объяснение врача

Правда ли, что чем выше температура, тем лучше иммунитет

"Иммунитет должен быть нормальный, а не мощным. Такой, который обеспечивает выздоровление без тяжелого затяжного периода и осложнений. Лучший иммунитет - это когда мы вообще не будем часто болеть, даже, когда на нас чихают или кашляют", - говорит врач.

Он объясняет, что обычно мамы переживают, когда у ребенка высокая температура, но этого не следует бояться, это нормальная реакция организма.

"А вот, если иммунитет ослаблен, "играется", температура невысокая, адекватного ответа организма на патоген нет - есть риск "затягивания" процесса или осложнений. Самое страшное в респираторных заболеваниях, это не сами вирусы, а неконтролируемая иммунная реакция", - говорит Дубровский.

Врач отмечает, что раньше очень популярными были всевозможные "противирусные", но обычно под этим названием использовались разносторонние иммуностимуляторы.

"Это не совсем противовирусное в классическом понимании, это лекарства, которые усиливает иммунную реакцию, индуцирует выработку собственного интерферона. Но нужны ли они при гриппе, при коронавирусе? Однозначно - нет", - говорит инфекционист.

По его словам, пациентов с тяжелым гриппом и коронавирусом в больницах спасали гормонами. Их действие принципиально противоположное - они "выключают" иммунитет.

"Это чрезвычайно важные вещи. Опыт и полученные знания позволяют уверенно утверждать - чтобы избежать беды, не трогайте, не стимулируйте иммунитет, когда человек болеет гриппом и ковидом", - предостерегает Дубровский.

При этом он отмечает, что настоящие противовирусные - это другое дело. Используют их обычно для групп риска, а также при тяжелом течении болезни. И нужно помнить, что противовирусные наиболее эффективны при приеме в первые 48 часов.