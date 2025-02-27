Работает ли для похудения интуитивное питание? Диетолог расставила точки над "і"

Что такое интуитивное питание?

"Я фанатка интуитивного питания. Однако каждый понимает этот подход по-своему. На самом деле это об осознанной жизни: когда мы слышим сигналы своего тела, понимаем, когда голодны, когда сыты, когда нуждаемся в воде или отдыхе", - рассказала эксперт.

Интуитивное питание предполагает, что человек ест не по часам или по установленным правилам, а когда действительно чувствует потребность.

"Наш организм - сложная система, которая работает с помощью гормональных механизмов. Чувство голода возникает, когда заканчиваются энергетические запасы, и это сигнал для нас, что нужно пополнить ресурсы", - говорит хелс-коуч.

Можно ли есть все, что хочется?

Многие воспринимают интуитивное питание как есть всё, что захочется. По словам Екатерины, это совсем не так.

"Если я хочу быть здоровой, я не могу есть что угодно. Моему телу нужны питательные вещества, витамины, белки, жиры и углеводы. Но при этом я не забываю об удовольствии, потому что мы, люди, хотим наслаждаться едой - это заложено биологически", - рассказала Крупкина.

Правильный подход к питанию - это баланс между здоровьем, энергией и вкусовыми предпочтениями. Именно это и является сущностью интуитивного питания. Оно не поощряет переедание, ведь главное правило - есть, пока чувствуешь голод, и останавливаться, когда насытился.

Интуитивное питание в 21 веке

Работает ли такой подход в современном мире? По мнению диетолога, да. Однако он требует внимания к собственному телу и его сигналам.

"Мы часто живем на автомате - сидим в соцсетях, отвлекаемся, не замечаем, что уже сыты. Если научиться прислушиваться к себе, то можно избежать многих проблем со здоровьем", - заключает Екатерина Крупкина.

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