Работает ли для похудения интуитивное питание? Диетолог расставила точки над "і"
Современный ритм жизни заставляет нас часто пренебрегать собственным телом, выбирая быстрые перекусы, жесткие диеты или, наоборот, хаотичное потребление пищи. Однако существует подход, который предлагает слушать собственный организм и есть согласно его потребностям. Это - интуитивное питание.
Действенный ли такой тип питания, рассказала в интервью РБК-Украина нутрициолог, хелс-коуч Екатерина Крупкина.
Что такое интуитивное питание?
"Я фанатка интуитивного питания. Однако каждый понимает этот подход по-своему. На самом деле это об осознанной жизни: когда мы слышим сигналы своего тела, понимаем, когда голодны, когда сыты, когда нуждаемся в воде или отдыхе", - рассказала эксперт.
Интуитивное питание предполагает, что человек ест не по часам или по установленным правилам, а когда действительно чувствует потребность.
"Наш организм - сложная система, которая работает с помощью гормональных механизмов. Чувство голода возникает, когда заканчиваются энергетические запасы, и это сигнал для нас, что нужно пополнить ресурсы", - говорит хелс-коуч.
Можно ли есть все, что хочется?
Многие воспринимают интуитивное питание как есть всё, что захочется. По словам Екатерины, это совсем не так.
"Если я хочу быть здоровой, я не могу есть что угодно. Моему телу нужны питательные вещества, витамины, белки, жиры и углеводы. Но при этом я не забываю об удовольствии, потому что мы, люди, хотим наслаждаться едой - это заложено биологически", - рассказала Крупкина.
Правильный подход к питанию - это баланс между здоровьем, энергией и вкусовыми предпочтениями. Именно это и является сущностью интуитивного питания. Оно не поощряет переедание, ведь главное правило - есть, пока чувствуешь голод, и останавливаться, когда насытился.
Интуитивное питание в 21 веке
Работает ли такой подход в современном мире? По мнению диетолога, да. Однако он требует внимания к собственному телу и его сигналам.
"Мы часто живем на автомате - сидим в соцсетях, отвлекаемся, не замечаем, что уже сыты. Если научиться прислушиваться к себе, то можно избежать многих проблем со здоровьем", - заключает Екатерина Крупкина.
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