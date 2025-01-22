Диетолог рассказала, какие добавки магния самые безопасные для здоровья

Магний является одним из важнейших микроэлементов для организма, обеспечивает нормальное функционирование большинства жизненно важных процессов. Такой витамин есть нескольких видов, поэтому стоит выбирать правильный.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, стоит ли всем принимать добавки магния.
Диетолог Наталья Самойленко рассказала, что магний отвечает за многие процессы в организме.
"Эта добавка входит в мой топчик, я часто назначаю магний и причин для этого очень много. Потому что он имеет широкое влияние на наше здоровье и помогает мне получать классные результаты у своих пациентов", - отметила эксперт.
Магний оказывает большое влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает давление и помогает снижать уровень плохого холестерина. Также макроэлемент влияет на желудочно-кишечный тракт и качественно улучшает реалогию желчи.
К тому же он известен своим замечательным влиянием на центральную нервную систему - успокаивает и помогает улучшить качество сна.
Суточная доза магния может колебаться, поэтому лучше проконсультироваться с врачом о назначении этого препарата.
Формы магния разнообразны - глицинат, малат, цитрат. Именно эти виды лучше всего усваиваются организмом.
Однако, есть и другие варианты, которые хуже усваиваются. К ним относится оксид магния или магния сульфат.
Восполнить дефицит магния можно через изменения в питании, коррекцию образа жизни и при необходимости - прием магниевых добавок.
К основным способам повышения уровня магния относятся:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт МеԁісаІ news today.