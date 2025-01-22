Диетолог рассказала, какие добавки магния самые безопасные для здоровья

Чем полезен магний

Диетолог Наталья Самойленко рассказала, что магний отвечает за многие процессы в организме.

"Эта добавка входит в мой топчик, я часто назначаю магний и причин для этого очень много. Потому что он имеет широкое влияние на наше здоровье и помогает мне получать классные результаты у своих пациентов", - отметила эксперт.

Магний оказывает большое влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает давление и помогает снижать уровень плохого холестерина. Также макроэлемент влияет на желудочно-кишечный тракт и качественно улучшает реалогию желчи.

К тому же он известен своим замечательным влиянием на центральную нервную систему - успокаивает и помогает улучшить качество сна.

Суточная доза магния может колебаться, поэтому лучше проконсультироваться с врачом о назначении этого препарата.

Формы магния разнообразны - глицинат, малат, цитрат. Именно эти виды лучше всего усваиваются организмом.

Однако, есть и другие варианты, которые хуже усваиваются. К ним относится оксид магния или магния сульфат.

Как восполнить дефицит магния в организме

Восполнить дефицит магния можно через изменения в питании, коррекцию образа жизни и при необходимости - прием магниевых добавок.

К основным способам повышения уровня магния относятся:

сбалансированное питание - добавьте в рацион продукты, богатые магнием, такие как орехи (миндаль, кешью), семена (тыквенные, льна), цельнозерновые (овес, киноа), бобовые, темные листовые овощи (шпинат, капуста) и бананы

по назначению врача можно принимать добавки магния в форме таблеток или капсул

уменьшение потребления кофеина и алкоголя - эти вещества способствуют потере магния из организма, поэтому ограничение их потребления помогает сохранять необходимый уровень минерала

здоровый образ жизни - уменьшение стресса, достаточный сон и регулярная физическая активность способствуют поддержанию баланса электролитов

употребление витамина D и B6 - для лучшего усвоения магния организмом

Кому нельзя принимать магний