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Диетолог рассказала, какие добавки магния самые безопасные для здоровья

Среда 22 января 2025 11:30
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Диетолог рассказала, какие добавки магния самые безопасные для здоровья Чем полезен магний для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталия Самойленко

Магний является одним из важнейших микроэлементов для организма, обеспечивает нормальное функционирование большинства жизненно важных процессов. Такой витамин есть нескольких видов, поэтому стоит выбирать правильный.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, стоит ли всем принимать добавки магния.

Чем полезен магний

Диетолог Наталья Самойленко рассказала, что магний отвечает за многие процессы в организме.

"Эта добавка входит в мой топчик, я часто назначаю магний и причин для этого очень много. Потому что он имеет широкое влияние на наше здоровье и помогает мне получать классные результаты у своих пациентов", - отметила эксперт.

Магний оказывает большое влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает давление и помогает снижать уровень плохого холестерина. Также макроэлемент влияет на желудочно-кишечный тракт и качественно улучшает реалогию желчи.

К тому же он известен своим замечательным влиянием на центральную нервную систему - успокаивает и помогает улучшить качество сна.

Суточная доза магния может колебаться, поэтому лучше проконсультироваться с врачом о назначении этого препарата.

Формы магния разнообразны - глицинат, малат, цитрат. Именно эти виды лучше всего усваиваются организмом.

Однако, есть и другие варианты, которые хуже усваиваются. К ним относится оксид магния или магния сульфат.

Как восполнить дефицит магния в организме

Восполнить дефицит магния можно через изменения в питании, коррекцию образа жизни и при необходимости - прием магниевых добавок.

К основным способам повышения уровня магния относятся:

  • сбалансированное питание - добавьте в рацион продукты, богатые магнием, такие как орехи (миндаль, кешью), семена (тыквенные, льна), цельнозерновые (овес, киноа), бобовые, темные листовые овощи (шпинат, капуста) и бананы
  • по назначению врача можно принимать добавки магния в форме таблеток или капсул
  • уменьшение потребления кофеина и алкоголя - эти вещества способствуют потере магния из организма, поэтому ограничение их потребления помогает сохранять необходимый уровень минерала
  • здоровый образ жизни - уменьшение стресса, достаточный сон и регулярная физическая активность способствуют поддержанию баланса электролитов
  • употребление витамина D и B6 - для лучшего усвоения магния организмом

Кому нельзя принимать магний

Поскольку магний выводится почками, людям с заболеваниями сердца или почек не следует принимать магниевые добавки или делать это только под наблюдением врача. Передозировка магния из пищи бывает очень редко.

Ранее мы сообщали о популярной добавке, которую нельзя принимать вместе с молоком.

Также читайте о трех видах витаминов, которые способны снизить стресс и улучшить память.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт МеԁісаІ news today.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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