Диетолог рассказала, какие добавки магния самые безопасные для здоровья

Магний является одним из важнейших микроэлементов для организма, обеспечивает нормальное функционирование большинства жизненно важных процессов. Такой витамин есть нескольких видов, поэтому стоит выбирать правильный.

Чем полезен магний

Диетолог Наталья Самойленко рассказала, что магний отвечает за многие процессы в организме.

"Эта добавка входит в мой топчик, я часто назначаю магний и причин для этого очень много. Потому что он имеет широкое влияние на наше здоровье и помогает мне получать классные результаты у своих пациентов", - отметила эксперт.

Магний оказывает большое влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает давление и помогает снижать уровень плохого холестерина. Также макроэлемент влияет на желудочно-кишечный тракт и качественно улучшает реалогию желчи.

К тому же он известен своим замечательным влиянием на центральную нервную систему - успокаивает и помогает улучшить качество сна.

Суточная доза магния может колебаться, поэтому лучше проконсультироваться с врачом о назначении этого препарата.

Формы магния разнообразны - глицинат, малат, цитрат. Именно эти виды лучше всего усваиваются организмом.

Однако, есть и другие варианты, которые хуже усваиваются. К ним относится оксид магния или магния сульфат.

Как восполнить дефицит магния в организме

Восполнить дефицит магния можно через изменения в питании, коррекцию образа жизни и при необходимости - прием магниевых добавок.

К основным способам повышения уровня магния относятся:

сбалансированное питание - добавьте в рацион продукты, богатые магнием, такие как орехи (миндаль, кешью), семена (тыквенные, льна), цельнозерновые (овес, киноа), бобовые, темные листовые овощи (шпинат, капуста) и бананы

по назначению врача можно принимать добавки магния в форме таблеток или капсул

уменьшение потребления кофеина и алкоголя - эти вещества способствуют потере магния из организма, поэтому ограничение их потребления помогает сохранять необходимый уровень минерала

здоровый образ жизни - уменьшение стресса, достаточный сон и регулярная физическая активность способствуют поддержанию баланса электролитов

употребление витамина D и B6 - для лучшего усвоения магния организмом

Кому нельзя принимать магний