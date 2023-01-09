Следует ли ограничивать себя в еде во время похудения: ответ фитнес-тренера

Почему ограничения в еде кажутся непростыми

Не секрет, что все любят вкусно поесть. Однако по иронии судьбы больше всего нам нравятся сладости, выпечка, что-то зажаренное или что-нибудь такое. При избытке такой пищи в рационе и отсутствии движения лишние килограммы просто гарантированы. И здесь возникают ограничения в еде.

Однако для человеческой психики, уже привыкшей получать дозу удовольствия именно из пищи, такое исключение может стать стрессовым. Злая шутка организма в том, что гормоны радости выделяются непосредственно в момент потребления чего-нибудь вкусного. Когда вы перестаете это делать, эмоция счастья тоже исчезает.

Таким образом, организм манипулирует и провоцирует силу воли человека. Именно из-за этого стрессового для организма периода ограничения в пище могут быть очень непростыми для многих.

Сначала организм потребует той пищи, от которой вы решили отказаться (фото: Freepik)

Как ограничения влияют на похудение

По словам фитнес-тренера Виктора Мандзяка, среднестатистический человек согласен на исключение в рационе только на определенный короткий промежуток времени. Для этого есть одна причина: убеждение, что такая "диета" - это каторга.

"Однако если у вас есть лишние килограммы, и вы хотите от них избавиться - ограничиваться придется всю жизнь", - говорит эксперт.

Исторически и эволюционно так сложилось, что наш организм не был готов к искусственному сахару, маслу, изобретению автомобилей и лифтов. Человек должен был много двигаться в поисках пищи, поэтому лишние сантиметры на теле ему бы не угрожали.

Чтобы лишние килограммы не оседали на теле, нужно заниматься спортом (фото: Freepik)

По мнению специалиста, ограничения в пище не должны ассоциироваться с невкусной "полезной" диетой, а наоборот. Работа со своими пищевыми привычками в конечном счете приведет к фантастическим изменениям в самооценке и отражении в зеркале.

"Человек - единственное существо, которое способно видеть то, чего еще нет, а следовательно планировать и при необходимости откладывать удовольствие. Руководить эмоциями, ощущениями, влечениями - абсолютно рабская позиция", - подводит итог тренер.

Стоит добавить, что ограничение в еде не должно стать фанатичным страхом съесть что-то "запретное", потому что на самом деле оно таковым не является. Соблюдайте баланс: 80% здоровой пищи и 20% ваших любимых вкусностей.