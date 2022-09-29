Нужен ли суп в рационе? Диетолог расставила все точки над "і"

Сейчас очень многие диетологи спорят, а действительно ли нужны супы в ежедневном рационе?
Нутрициолог Светлана Фус решила поставить точку в этом спорном вопросе.
Эксперт отметила, что принципиальной необходимости именно в первых редких блюдах у нашего организма нет. Для здоровья очень важно чтобы мы ели не только сырую пищу, но и термически обработанную. ⠀
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Однако супы бывают разными, его можно приготовить так, чтобы сохранить максимальную ценность всех входящих в него ингредиентов.⠀
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Нежирные бульоны из птицы, кролика, говядины – высокопитательные продукты для ослабленных больных, супы-пюре – бережное питание для слизистой желудка, кишечника и при различных заболеваниях пищеварительной системы.
Кстати, не забывайте, что в холодное время года тарелка теплого супа всегда поможет насытить скорее организм и не даст переесть.
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