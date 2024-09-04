Повышают ли мобильные телефоны риск сердечных заболеваний? Новое исследование

Новое исследование, проведенное в Китае, свидетельствует о связи между использованием мобильных телефонов и повышенным риском сердечных заболеваний, особенно у курящих и диабетиков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Canadian Journal of Cardiology.

О чем сообщает исследование

Авторы исследования частично обвиняют смартфоны в плохом сне, психологическом стрессе и невротизации.

"Плохой режим сна и плохое психическое здоровье могут негативно повлиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний из-за нарушений циркадного ритма, эндокринных и метаболических сбоев и усиления воспаления", - пояснил один из исследователей доктор Сянхуэй Цинь.

Но прежде чем навсегда выключить свой мобильный телефон, важно знать, что это исследование базируется на данных, записанных почти 20 лет назад.

Исследователи предложили 444 000 взрослых среднего возраста сообщить, как часто они пользовались своими телефонами в определенный момент между 2006 и 2010 годами.

Регулярное использование мобильного телефона определялось как осуществление или получение по крайней мере одного звонка в неделю, 23% опрошенных использовали свои телефоны час в неделю.

За участниками наблюдали около 12 лет, исследователи изучали больничные записи и записи о смерти на предмет случаев инсульта, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности.

У более 56 000 участников развились сердечно-сосудистые заболевания.

Обычные пользователи мобильных телефонов, особенно курильщики и диабетики, испытали "значительно более высокий" риск.

Около 11,5% случаев были связаны с психологическим расстройством, 5,1% – с плохим сном и 2,25% – с невротизмом.

Результаты исследования были опубликованы в статье, сопровождавшей исследования, вышедшие в Canadian Journal of Cardiology.

Авторы научной работы также выразили обеспокоенность воздействием на здоровье радиочастотных электромагнитных полей (РЧ-ЭМП), излучающих мобильные телефоны.

В 2011 году Международное агентство по исследованию рака (IARC) Всемирной организации здравоохранения классифицировало РЧ-ЭМП от мобильных телефонов как возможно канцерогенное на основе ограниченных доказательств повышенного риска рака мозга.

Однако анализ, проведенный по заказу ВОЗ, опубликованный на этой неделе, не выявил связи между излучением мобильного телефона и раком мозга даже у людей, постоянно разговаривающих по телефону.