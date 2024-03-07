Могут ли антибиотики и витамины вызвать аллергию: аллерголог расставила точки над "і"

Врач уверяет, что у человека действительно может быть аллергическая реакция на определенные виды антибиотиков и витаминов, но она встречается не слишком часто.

Но все же встречается, поэтому в сезон весенних простудных заболеваний и гриппа следует понимать, что злоупотребление некоторыми препаратами, особенно антибиотиками, может быть опасным для здоровья.

"Оказывается, что в большинстве случаев это обычное побочное действие лекарственного средства, которое ошибочно называют аллергией. Следует понимать, что это два разных состояния. Аллергическая реакция тоже может быть разновидностью побочного действия медикаментов. Так что если после применения лекарственного препарата у человека болит голова, или возникает диарея - это не всегда является свидетельством аллергии на лекарства", – говорит специалист.

Какие антибиотики в группе риска

Как мы все знаем, антибиотики – незаменимые медицинские препараты, без которых не существовала бы современная медицина, а большое количество болезней имели бы гораздо более сложное течение или вообще выглядели бы неизлечимыми. Современным аллергологам хорошо известны медицинские препараты, которые чаще всего становятся аллергическими раздражителями.

"С применением антибиотиков связано примерно 55% случаев всех лекарственных аллергий. Чаще наблюдаем аллергические реакции на препараты бета-лактамной группы. В эту группу входят такие популярные препараты: Ампициллин, Пенициллин, Амоксициллин, Цефтриаксон, Меропенем и Цефотаксим", - объясняет Левченко.

Она добавила, что аллергические реакции иногда провоцируют также аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты. Также у пациентов бывает аллергия на препараты для химиотерапии.

Реагирует иммунная система и на радиоконтрастные вещества, которые используются для проведения визуальных исследований и компьютерной томографии. В десятке аллергических препаратов можно встретить морфин.

И витамины туда же!

Существует мнение, что витамины не могут вызвать аллергию, а все негативные реакции, которые иногда появляются после их употребления - это вред от красителей, консервантов и ароматизаторов из витаминных сиропов и таблеток. Наибольшую аллергенную активность обладают витаминами группы В.

Настоящая аллергия на витамин B возникает из-за нарушений работы иммунной системы или индивидуальных генетических особенностей обмена веществ. Менее аллергенными считаются витамины групп С, К и Е. Как правило, проблемы у пациентов возникают после оздоровительных инъекций.

"У пациента могут быть самые разные аллергические реакции на витамин B: крапивница, ангионевротический отек, кожная сыпь, конъюнктивит, ринит, бронхоспазм. Довольно часто это - диарея, рвота и спазмы. Чаще подобная реакция встречается при передозировке витаминами, или при чрезмерном употреблении продуктов с высоким содержанием этого витамина. Советую быть осторожными с витаминами. Передозировка не пойдет вам на пользу", - объяснила Анастасия Левченко.

Врач-аллерголог Анастасия Левченко

Самое действенное лечение – избегать антибиотиков

Главный совет, который может получить пациент с аллергией на конкретный вид медицинских препаратов от врача-аллерголога: всячески избегать их.

"Причем избегать нужно не только препарата с конкретным названием, но и подобных ему, поскольку они могут иметь между собой перекрестные реакции. Например, если у человека есть чувствительность к препаратам сульфаниламидов (группа синтетических антибактериальных препаратов - прим.) – все препараты содержащие серу, для него опасны", - предупредила врач.

Для устранения таких симптомов как сыпь или зуд, врач может назначить антигистаминные препараты или глюкокортикостероиды. Еще одной задачей пациента и его врача станет поиск медицинского препарата, который не помешает в будущем здоровью человека.

А была ли аллергия?

Бывали случаи, когда наши пациенты жаловались на аллергическую реакцию на витамины или антибиотики. Но на практике оказывается, что у них совсем не аллергическая реакция, а побочное действие лекарства или какое-либо другое заболевание.

"Нужно понимать, что аллергия возникает не во время первого использования препарата. Если вы никогда раньше не использовали данный препарат или препарат из этой группы, то риск возникновения аллергии достаточно низкий. Это касается и детей, которым лечат зубы с использованием анестетиков, часто вызывают побочные действия. Но правда такова: если при лечении ребенка раньше не применяли анестетик - у него не может быть аллергии на него", - объяснила аллерголог.

Она предлагает проверять организм на аллергическую реакцию, если есть опасения по поводу определенного препарата.

"Аллергия возникает не на первое введение препарата, а на второе, третье или пятое… Впрочем, если вы не уверены, есть ли аллергия на антибиотики или другие лекарственные средства - перед их использованием можно сделать пробный тест для того, чтобы зафиксировать, будет какая-то реакция. Если вы никогда не употребляли подобный препарат или препарат этой группы - аллергии быть не может", - сказала специалист.