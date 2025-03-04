Можно ли заниматься спортом во время болезни: точный ответ

Что стоит знать

Прежде всего важно признать, что болезнь - это способ тела сказать вам, что ему нужен отдых. Ваша иммунная система работает сверхурочно, чтобы бороться с тем, что вас беспокоит.

Но если вы чувствуете, что готовы к этому, есть несколько общих указаний, которых следует придерживаться. Например, если у вас насморк или боль в горле, то легкие физические упражнения, такие как ходьба или йога, действительно могут помочь вам чувствовать себя лучше.

Однако, во время лихорадки лучше воздержаться от любой физической активности, пока вы не выздоровеете.

Если вы чувствуете, что вам трудно делать какие-либо упражнения, то возможно, лучше сделать перерыв.

Виды физических упражнений, которые можно выполнять

Йога

Это может улучшить кровообращение, не слишком нагружая ваше тело. Так же прогулка или легкая пробежка на свежем воздухе может обеспечить свежим воздухом и солнечным светом, что может повысить настроение и иммунную систему.

Если вы выздоравливаете от респираторного заболевания, попробуйте упражнения на глубокое дыхание или медитацию, чтобы помочь телу расслабиться и восстановиться.

Силовые тренировки с небольшой нагрузкой

Другой вариант - попробовать несколько силовых тренировочных упражнений с небольшой нагрузкой, например приседания с собственным весом или отжимания.

Они могут помочь поддерживать вашу мышечную массу, не создавая чрезмерного давления на суставы. Подобным образом, использование резинок или подъем легкого веса может создать дополнительный вызов, не вызывая чрезмерной нагрузки на тело.

Решение заниматься спортом, когда вы больны, зависит от ряда факторов, в том числе от типа и тяжести симптомов и общей реакции организма на физические упражнения. Помните, что всегда хорошо делать перерыв и отдавать предпочтение отдыху и восстановлению.

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