Можно ли заменять сахар стевией? Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах продукта

Что нужно знать о стевии

Стевия медовая – растение, содержащее стевиоловые гликозиды (SG). Они слаще сахара в 300 раз. SG- это стевиол+сахара (это важно запомнить).

Есть 2 основных гликозида стевии: стевиозид и ребаудиозид А, и еще 38 других.

Промышленно гликозиды стевии научились экстрагировать, разделять и продавать отдельно (поэтому в продаже вы можете увидеть названия "стевиозид" или "ребаудиозид А".

"Это практически одно и то же, потому что метаболический путь один, просто чистый ребаудиозид А не имеет горького привкуса ", - написала Ворошилова.

Чтобы понять, безопасно ли что-нибудь,нужно смотреть на состав компонентов и их метаболический путь: куда идут, как всасываются, как выводятся.

Опасна ли стевия для здоровья?

Комплекс стевиол и сахара наши ферменты не могут разъединить, поэтому он проходит в толстый кишечник, где живут микробы Bacteroides, они имеют фермент, разделяющий стевиол от сахаров. И стевиол всасывается и попадает в печень, сахара же съедают бактерии толстого кишечника.

Получается, что в печени стевиол должен пройти детоксикацию, благодаря чему создается коньюгат Стевиола с глюкуроновой кислотой, и этот коньюгат можно будет вывести почками с мочой.

Это происходит с помощью определенного фермента (УДФ-глюкуронозилтрансферазы), активность которого зависит от гена UGT1A1. То есть, этот фермент помогает скрепить стевиол, с глюкуроновой кислотой.

"У большинства людей этот процесс работает нормально, ведь глюкуронизация помогает выводить не только стевиол, но и определенные лекарства, гормоны, алкоголь, билирубин, фенолы, желчные кислоты и другие вещества", - сообщила эксперт.

Но есть люди, в частности их 7%, у которых этот фермент работает медленно из-за генетических изменений (синдром Жильбера). Таким людям советуют соблюдать осторожность со стевией, особенно в период эпизодов пожелтения, или когда есть дополнительные триггеры (менструация, стресс, физические нагрузки, простуда, низкокалорийная диета).

Есть ли безопасная доза у стевии?

Употребление стевиозида в рекомендованых дозах 4мг/кг не является канцерогеннім, то есть абсолютно безопасен. То есть, если человек весит 60 килограммов, он может съедать 240 мг (0,24 грамма) стевии в сутки.